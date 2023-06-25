Триває чотириста вісімдесят сьома доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої країни. Ворог і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках — протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ

Росіяни продовжують вбивати цивільне населення України, і надалі ігнорують закони та звичаї війни, використовують тактику терору, завдають ударів, здійснюють обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах.

Вночі на 25 червня ворог застосував шість зенітних керованих ракет із С-300 по цивільних об’єктах на території Запорізької області. Крім того, протягом доби завдав 25 авіаційних ударів, також здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

У Генштабі попередили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність, продовжує диверсійно-розвідувальну діяльність у прикордонних з Україною районах. Минулої доби, в районі населеного пункту Родіонівка Сумської області, ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через держкордон України, зазнав втрат та відступив.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник здійснив безрезультатні наступальні дії в напрямку Роздолівки.

На Бахмутському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районах Григорівки та Міньківки Донецької області. Завдав авіаційного удару біля Сухої Балки на Донеччині.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мав. Завдав авіаційного удару біля Красногорівки.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки та Благодатного.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Безрезультатно намагався відновити втрачене положення в районі Новодарівки Запорізької області.

Авіація сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також, нашими захисниками було знищено розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, склад боєприпасів, станцію РЕБ та 3 ворожих артилерійських підрозділи на вогневих позиціях”, – зазначили у зведенні.