У жовтні - листопаді 2021 року Росія скоротила постачання газу в ЄС на 25% в порівнянні з минулим роком.

Про це повідомив єврокомісар з енергетики Паоло Джентілоні під час конференції “Середземноморські діалоги”.

“Постачання газу з Росії в жовтні та листопаді скоротилися на 25% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року”, – сказав єврокомісар.

Він додав, що на сьогодні Норвегія й Алжир постачають газ до Євросоюзу в повному обсязі.