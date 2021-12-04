Про це повідомив єврокомісар з енергетики Паоло Джентілоні під час конференції “Середземноморські діалоги”.
“Постачання газу з Росії в жовтні та листопаді скоротилися на 25% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року”, – сказав єврокомісар.
Він додав, що на сьогодні Норвегія й Алжир постачають газ до Євросоюзу в повному обсязі.
- 16 листопада повідомлялося, що у Європі різко зросла вартість природного газу, оскільки Німеччина підтвердила, що тимчасово зупинила процес сертифікації російського газопроводу “Північний потік – 2”.
- Раніше голова “Оператор ГТС України” Сергій Макогон зазначив, що технічна добудова “Північного потоку-2″ створює критичні ризики чинного транзиту через Україну і продовження контракту після 2024 року.
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час візиту до України заявила про можливість введення санкцій проти “Північного потоку-2”. Це станеться, якщо РФ використає газопровід, як зброю.
- Відомо, що Адміністрація президента США Джо Байдена не вводитиме нові санкції проти російського газопроводу “Північний потік – 2”, але слідкуватиме за його роботою.