Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Мітинг стартував о 9:00 і орієнтовно триватиме до завершення сьогоднішнього пленарного засідання в Парламенті.

Люди прийшли на акцію з прапорами України та плакатами з гаслами на підтримку української мови. Учасники періодично скандують: “Разом – сила!”, “Разом і до кінця!”, “Заважає мова – геть до Ростова!”, “Мова єднає!”

Перед мітингувальниками виступили нардепи від “Європейської Солідарності” Володимир В’ятрович, Ірина Геращенко, Софія Федина, Микола Княжицький, Андрій Парубій. Виступи тривають.

Причиною організації акції став законопроєкт нардепа від “Слуги народу” Максима Бужанського № 2362 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо навчання державною мовою в навчальних закладах”. Документ переносить з 2020 року на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.

Цей законопроєкт попередньо планували сьогодні розглянути в залі засідань ВР, але в підсумку не внесли до порядку денного на 16 липня.