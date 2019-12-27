У п'ятницю, 27 грудня, Національний банк України трохи послабив офіційний курс гривні щодо американського долара і євро.

Про це свідчать дані на офіційному сайті НБУ.

Згідно з даними національного регулятора, в п’ятницю за один долар США доведеться заплатити 23 грн 29 копійок. Це на 4 копійки більше, ніж 26 грудня (23,25 грн/долар).

Варто відзначити, що це перший раз із початку грудня, коли гривня подешевшала відносно долара. У всі попередні дні місяця українська валюта постійно зміцнювалася.

Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 25,80 (на 26 грудня – 25,76 гривні).

Як пояснював у коментарі #Буквам економіст Олексій Кущ, зміцнення національної валюти не обґрунтовується фундаментальними економічними факторами і фактично знижує конкурентоспроможність національної економіки та експортні стимули.

Економіст наголошував, що сильна національна валюта може бути в проекції сильної економіки. А сильна валюта в слабкій – це штучні фактори, які можуть бути нівельовані в середньостроковій перспективі. Зміцнення може призвести до втрати частини зарплат і скорочення бюджетних виплат.