Про це у Facebook написав голова Дніпропетровської обласної військові адміністрації Валентин Резніченко.
За його словами, у регіоні була неспокійна ніч та тривожний ранок. Росіяни здійснили ракетний обстріл міста, випустивши дві ракети.
Одну із них збила українська ППО: уламки ракети впали на подвір’я приватного будинку, унаслідок чого було поранено одну жінку. Також пошкоджено два будинки.
Друга ракета влучила в об’єкт транспортної інфраструктури області. Внаслідок влучання об’єкт зруйновано.
- Нагадаємо, що напередодні російські окупанти завдали ракетного удару по Львівській області. Українські сили ППО збили ворожі ракети, однак уламки пошкодили залізничну інфраструктуру у Яворівському районі, поблизу кордону з Польщею.
- Також 17 травня близько 5 ранку російські військові завдали ракетного удару по Охтирці (Сумська область). П’ять ракет пошкодили цивільні об’єкти інфраструктури. Поранення отримали щонайменше 5 осіб.
- Окрім цього, 16 травня, російські загарбники продовжували обстрілювати населені пункти Луганської області. Зокрема під вогнем окупантів опинились два корпуси лікарні та будівля наукового підприємства “Імпульс” у Сєвєродонецьку. Є загиблі та постраждалі серед цивільних.
- Також 17 травня по селищу Десна у Чернігівській області російські війська завдали ракетного удару. Внаслідок чого є загиблі та поранені.