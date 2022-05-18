Вранці, 18 травня, росіяни завдали ракетного удару по Дніпропетровській області. По регіону випустили дві ракети.

Про це у Facebook написав голова Дніпропетровської обласної військові адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, у регіоні була неспокійна ніч та тривожний ранок. Росіяни здійснили ракетний обстріл міста, випустивши дві ракети.

Одну із них збила українська ППО: уламки ракети впали на подвір’я приватного будинку, унаслідок чого було поранено одну жінку. Також пошкоджено два будинки.

Друга ракета влучила в об’єкт транспортної інфраструктури області. Внаслідок влучання об’єкт зруйновано.