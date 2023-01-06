Жителька села Руські Тишки, що на Харківщині Олена Бубенко врятувала з-під обстрілів та доглядала майже двісті собак та котів. Нині вона продовжує опікуватися 97 собаками та 35 котами.

Про це повідомляє “Суспільне”.

“Я не змогла виїхати, не змогла покинути тварин. У мене багато моїх собак лишилось, а чужих, яких люди покинули, коли виїжджали, — хто їм би допомагав? Їх не було кому годувати. Під час обстрілів, коли були бойові дії, я годувала 153 собаки. Деяких собак забрали люди, які повернулись”, — сказала Олена Бубенко.

За її словами, до вторгнення у неї було 57 тварин: 11 згоріли, 8 зникли. Водночас кожен день додавалися нові. Олена сказала, що “люди їдуть, собаки додаються”. Зараз на території будинку живе 67 собак. Також вона годує інших сільських собак. Загалом їм близько 97.

До вторгнення родина Олени мала притулок для півсотні тварин, а також господарство — тримали кіз, качок, курей, гусей. Однак, три будинки родини зруйнували російські обстріли, згоріли й сараї, льох завалило. Під час пожежі в одному з будинків загинули 11 собак.









Врятувала майже 200 собак та котів з-під обстрілів: історія жительки Харківщини Олени // 5 фото

“Я досі перед сном згадую поіменно тих собак, які згоріли живцем у вогні. Згоріли. Я їх ніколи не забуду. Я їм пам’ятник поставлю. Під завалами досі 2 собаки”, — додала жінка.

“Олена допомагала не лише тваринам, а й усім людям, які є в селі. Є тут літні люди, які не могли хліба собі купити”, — поділилася з журналістами сусідка Ірина Сухіцька.

Як пише “Суспільне”, корми для тварин передають волонтери, адже щодня собаки з’їдають по чотири мішки сухого корму.

Нині Олена разом з чоловіком та мамою живуть у флігелі: “Тут тепло. Коли буде опалення, світло, підемо у квартиру”. Зараз Олена замовляє будки для тварин. Вона зазначила, що небайдужі люди зібрали 120 тисяч гривень.

Будинок, що згорів, жінка відновлювати не планує: “Мені 57 років. Мені не вистачить сили відбудувати. Я хочу обгородити територію парканом, і зробити притулок для собак, щоб вони тут жили. На честь тих тварин, які загинули”.