Про це йдеться у результатах опитування Publicus Institute для видання Nepszava.

Результати опитування свідчать про те, що зростає частка тих, хто вважає напад Росії на Україну агресією, і не поділяє припущення, що Росія лише захищається.

У повідомленні зазначається, що співвідношення незадоволених і задоволених політикою уряду було абсолютно рівним у лютому (46% – 46%). Натомість у квітні переважала кількість задоволених політикою уряду Орбана – 56%, але зараз тенденція змінилася: незадоволених 50%, а задоволених – лише 40%.

Ще більша зміна поглядів відбулася, коли поставили запитання: наскільки ви задоволені тим, як уряд реагував на широкомасштабну війну Росії проти України? У лютому серед задоволених було 60% опитаних, у квітні — 66%, але до серпня група задоволених знизилася до 42%, а група незадоволених зросла до 52%.

Крім того, зросла кількість й тих, хто очікує від прем’єр-міністра Віктора Орбана більш суворого, ніж зараз, засудження повномасштабного вторгнення Росії в Україну – до 48%. Проте 34% респондентів не мають такої потреби, а 18% не відповіли на запитання. При цьому значно менше прихильників “Фідес” (15%) хочуть бачити жорсткіші дії прем’єр-міністра, ніж опозиція (88%).

У березні 86% підтримували те, що Угорщина не підтримує Україну зброєю, а 79% були згодні з тим, що Угорщина приймає біженців з України. У цих двох питаннях відсоток тих, хто згоден з діями влади, зменшився до 79 і 68% відповідно. 64% респондентів також згодні з тим, що Угорщина не пропускає через свою територію зброю в Україну.

Загалом 23% громадян вважають, що Угорщина повинна була надати більше допомоги Україні, 48% вважають рівень допомоги приблизно достатнім. 12% хотіли б, щоб допомога була меншою, тоді як 8 відсотків вважають, що необхідно було допомогти в інший спосіб, не обов’язково більше чи менше.

У лютому 64% опитаних громадян Угорщини кваліфікували повномасштабну війну в Україні як російську агресію, у квітні – лише 56%.За даними, які були отримані у серпні, це твердження знову підтримується 63 відсотками. Проте 19% учасників опитування все ж вважають, що війна є більше оборонною з боку Росії, а 17% не змогли або не захотіли відповісти.

Серед прихильників “Фідес” значно менше – 46% вірять, що Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, ніж в опозиційному таборі – 88%. Серед випускників університетів – надзвичайно висока частка тих, хто кваліфікує те, що сталося, як агресію з боку РФ – 80%, так само вважає переважна більшість жителів Будапешта – 77%.

Довідка. Фідес (Угорський громадянський союз) – одна з двох найбільших політичних партій Угорщини. Утворена 30 березня 1988 року. За своєю ідеологією є правоцентристською та консервативною. Є членом Європейської народної партії та Центристського демократичного інтернаціоналу. Лідер партії Віктор Орбан обіймає посаду прем’єр-міністра країни з 2010 року.