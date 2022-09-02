У понеділок, 5 вересня 2022 року, Господарський суд міста Києва розгляне справу за позовом Геннадія Боголюбова до "ПриватБанку".

Про це #Буквам повідомила пресслужба “ПриватБанку”.

У повідомленні зазначається, що у цій справі колишній акціонер Геннадій Боголюбов, як і його партнер по доведенню “ПриватБанку” до межі банкрутства у 2016 році Ігор Коломойський, всупереч закону, намагається повернути собі акції “ПриватБанку”, витребувавши їх від держави.

Попереднє засідання мало відбутись ще 15 серпня, але розгляд справи був вкотре перенесений через зловживання Геннадієм Боголюбовим своїми процесуальними правами. Як зазначили юристи «ПриватБанку», Боголюбов порушує закон й намагається подати докази поза межами процесуальних строків, водночас всіляко сприяє затягуванню розгляду справи.

“Нагадаємо, що, в межах спланованої атаки колишніх власників на «ПриватБанк», Господарський суд м. Києва паралельно розглядає аналогічну справу за позовом Ігоря Коломойського: 30 серпня її розгляд було перенесено на три тижні через неявку представників позивачів. Воєнною термінологією, планувалось відкрити ще один фронт, тепер всередині країни, атакою на фінансову безпеку країни, а саме на “ПриватБанк”, але успіху нема”,- йдеться у повідомленні пресслужби “ПриватБанку”.

Також зазначається, що спроби Коломойського і Боголюбова незаконно відібрати у держави банк, порятунок якого у 2016 році коштував їй понад 155 мільярдів гривень, видаються особливо цинічними на тлі надзусиль кожного українця підтримати державу в цей складний час.

“ПриватБанк” вірить, що при подальшому розгляді справи Господарський суд м. Києва не дозволить позивачу зловживати своїми процесуальними правами, застосує норми так званого “антиколомойського” закону, які безапеляційно забороняють повернення націоналізованих банків їх колишнім акціонерам, та в остаточному підсумку прийме справедливе та законне рішення.