Канцлера Німеччини Олафа Шольца розкритикували за брак лідерських позицій у політиці щодо України на тлі війни з РФ. Голова комітету з європейських справ Бундестагу Антон Гофрейтер виступив із вимогою надати Києву більше важкого озброєння.

Про це політик заявив в етері програми телеканалу RTL.

На думку Антона Гофрейтера, проблема полягає в тому, що німецький уряд заявляє про зміну часів, але недостатньо реалізує цю політику. Він вважає, що Німеччина потребує більше лідерства на тлі російського нападу на Україну. Зокрема через те, що Берлін “масово втрачає повагу з боку усіх сусідів”.

Політик наголосив, що Німеччина якнайшвидше “повинна почати забезпечувати Україну тим, що їй потрібно, зокрема, важким озброєнням”. Гофрейтер зізнався, що йому важко максимально посилювати тиск на німецький уряд, але цього вимагає “жорстока війна на знищення”. Німеччина має припинити блокувати енергетичне ембарго, зокрема на нафту та вугілля, вважає депутат від партії “Зелених”.

До критики долучилася голова іншого комітету Бундестагу – з питань оборони, членкиня партії лібералів Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн. Вона вважає, що лідерство німецького канцлера – недостатнє, а самі плани – не чіткі. “Це не просто йде не за планом. Я б сказала, що плану немає… Він має політичні повноваження. Тепер він повинен чітко сказати, чого він хоче”, – заявила політик від Вільної демократичної партії в етері телеканалу Welt. За її словами, стиль “вичікування” Шольца нагадує їй стиль ексканцлерки Анґели Меркель. Також політик висловилася щодо того, що Шольц ховається за міністерствами, які займаються українським питанням.

Обидва депутати відвідали Україну минулого вівторка. Вони провели зустрічі з українськими політиками неподалік від польського кордону. Німецькі представники відвідали важко поранених українських бійців у лікарні.