Про це політик заявив в етері програми телеканалу RTL.
На думку Антона Гофрейтера, проблема полягає в тому, що німецький уряд заявляє про зміну часів, але недостатньо реалізує цю політику. Він вважає, що Німеччина потребує більше лідерства на тлі російського нападу на Україну. Зокрема через те, що Берлін “масово втрачає повагу з боку усіх сусідів”.
Політик наголосив, що Німеччина якнайшвидше “повинна почати забезпечувати Україну тим, що їй потрібно, зокрема, важким озброєнням”. Гофрейтер зізнався, що йому важко максимально посилювати тиск на німецький уряд, але цього вимагає “жорстока війна на знищення”. Німеччина має припинити блокувати енергетичне ембарго, зокрема на нафту та вугілля, вважає депутат від партії “Зелених”.
“Це не просто йде не за планом. Я б сказала, що плану немає… Він має політичні повноваження. Тепер він повинен чітко сказати, чого він хоче”, – заявила політик від Вільної демократичної партії в етері телеканалу Welt.
За її словами, стиль “вичікування” Шольца нагадує їй стиль ексканцлерки Анґели Меркель. Також політик висловилася щодо того, що Шольц ховається за міністерствами, які займаються українським питанням.
Обидва депутати відвідали Україну минулого вівторка. Вони провели зустрічі з українськими політиками неподалік від польського кордону. Німецькі представники відвідали важко поранених українських бійців у лікарні.
- Нагадаємо, що запланований візит федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра до Києва не відбудеться через те, що йому там, очевидно, не зрадіють.
- Представник німецького уряду заявив, що президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр займає “чітку та недвозначну позицію” на підтримку України. Тому у Берліні не розуміють, чому Київ проти візиту Штайнмаєра до столиці України.
- Після цього у Німеччині погодили постачання зброї Україні для протистояння у війни з РФ, попри філософію безпеки Берліну. Зокрема танки Leopard 1, бойові машини піхоти Marder, а також танкові мостоукладальники Biber. Хоча до цього німецький канцлер Олаф Шольц відмовлявся збільшувати військову допомогу Україні.
- Раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, який є давнім прихильником зближення Заходу з РФ, визнав, що роки його підтримки Путіна і газопроводу “Північний потік-2” були явною помилкою.