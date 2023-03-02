Про це він розповів в інтерв’ю Politico.
Він зауважив, що Сербія залишиться на шляху до ЄС. Та запропонував журналістку зробити з цього “відповідні висновки”.
Вучич додав, що без сумніву, у майбутньому країна постане перед складним вибором.
Президент Сербії повторив, що Росія повинна припинити свої зусилля з вербування сербів разом із її воєнізованою групою “Вагнера” для війни проти України. Законодавча влада Сербії забороняє участь своїх громадян у конфліктах за кордоном, і кілька осіб вже були засуджені за це.
Сербія є кандидатом на вступ до ЄС, її основним торговим партнером та інвестором, але вона також підтримує торговельну та військову співпрацю з Росією, традиційним православним союзником.
Попри те, що Белград неодноразово засуджував вторгнення Росії в Україну в ООН та на кількох інших міжнародних форумах, він також відмовився запроваджувати санкції проти Москви.
Президент Сербії Александар Вучич регулярно спілкувався зі своїм російським колегою. Зараз війна в Україні ставить на випробування відносини між ними. Сербія, традиційно один із найближчих союзників Росії в Європі, намагається відійти від Москви на деяку дистанцію, оскільки російська агресія напружує зв’язки між двома країнами та їхніми лідерами.
- Президент Сербії Александар Вучич пообіцяв, що громадян його країни, які долучилися до російської приватної військової компанії “Вагнер”, притягнуть до відповідальності.
- Сербські активісти подали скаргу до суду проти російської приватної військової компанії “Вагнер” та її прихильників, звинувативши їх у вербуванні сербів на війну проти України.
- У січні президент Сербії Александар Вучич заявив, що Росія має припинити спроби вербувати сербів на війну проти України на боці ПВК “Вагнер”. Він розкритикував спроби знайти добровольців в його країні.
- Ще 9 січня високопосадовці США звернули увагу на пересування та зусилля російської приватної військової групи “Вагнер” за межами України, зокрема у Сербії.