Президент Сербії Александар Вучич бореться з "важким рішенням". На його думку, настав час переосмислити відмову Сербії приєднатися до західних санкцій проти Росії.

Про це він розповів в інтерв’ю Politico.

Він зауважив, що Сербія залишиться на шляху до ЄС. Та запропонував журналістку зробити з цього “відповідні висновки”.

Вучич додав, що без сумніву, у майбутньому країна постане перед складним вибором.

Президент Сербії повторив, що Росія повинна припинити свої зусилля з вербування сербів разом із її воєнізованою групою “Вагнера” для війни проти України. Законодавча влада Сербії забороняє участь своїх громадян у конфліктах за кордоном, і кілька осіб вже були засуджені за це.

Сербія є кандидатом на вступ до ЄС, її основним торговим партнером та інвестором, але вона також підтримує торговельну та військову співпрацю з Росією, традиційним православним союзником.

Попри те, що Белград неодноразово засуджував вторгнення Росії в Україну в ООН та на кількох інших міжнародних форумах, він також відмовився запроваджувати санкції проти Москви.

Президент Сербії Александар Вучич регулярно спілкувався зі своїм російським колегою. Зараз війна в Україні ставить на випробування відносини між ними. Сербія, традиційно один із найближчих союзників Росії в Європі, намагається відійти від Москви на деяку дистанцію, оскільки російська агресія напружує зв’язки між двома країнами та їхніми лідерами.