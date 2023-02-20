Президент США Джо Байден розповів про спогади річної давнини: про розмову з президентом України Володимиром Зеленським на початку війни та очікування світу на падіння Києва.

Цитує президента США CNN.

Президент США Джо Байден заявив, що через рік після вторгнення в Україну “загарбницька війна Путіна зазнає краху”.

“Путін вважав Україну слабкою, а Захід розділеним”, – сказав Байден, стоячи поруч з президентом України Володимиром Зеленським. “Він думав, що зможе пережити нас. Я не думаю, що він зараз про це думає”.

Байден наголосив, що Путін помилявся, і доказом цього є те, що через рік “ми стоїмо тут разом”.

Президент США згадав початок війни, коли світ з тривогою спостерігав за нарощуванням російських військ вздовж українського кордону. Зокрема, Байден згадав, як вони із Зеленським спілкувалися телефоном, коли “російські літаки були в повітрі, а танки йшли через ваш кордон”.

“Ви сказали мені, що чуєте вибухи на задньому плані”, – згадав Байден, звернувшись до президента України. “Я ніколи цього не забуду”.

Президент США також згадав прохання Володимира Зеленського зібрати лідерів світу та попросити їх підтримати Україну.

Джо Байден зізнався: тоді світ не вірив у те, що Україна зможе чинити опір. Але наша держава вистояла.

“Ви сказали, що не знаєте, коли ми знову зможемо поговорити. Тієї темної ночі рік тому світ буквально готувався до падіння Києва, – сказав президент США. – Можливо, навіть до кінця України… Через рік Київ стоїть. І Україна стоїть. Демократія встояла. Американці підтримують вас, і світ підтримує вас”.

Але президент США визнає, що ціна, яку Україна щодня платить за свою незалежність – висока, і попереду ще складні часи:

“Ціна, яку довелося заплатити Україні, є надзвичайно високою. Жертви були надто великими… Ми знаємо, що попереду будуть важкі дні, тижні та роки”.