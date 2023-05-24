Вибори у США: республіканець ДеСантіс оголосив про участь у президентських перегонах

24 травня губернатор Флориди, найсильніший суперник Дональда Трампа з 2016 року, Рон ДеСантіс оголосив про свою участь у виборах президента США 2024 року від республіканців.

Джерело: The New York Times

Губернатор Флориди, який відстоював інтереси консерваторів і завдав багаторічного шквалу ударів по американським лівим, вступив у президентську гонку.

ДеСантіс подав документи у Федеральну виборчу комісію за кілька годин до запланованої прямої трансліції в Twitter із власником платформи Ілоном Маском — потенційним онлайн-видовищем із невеликим прецедентом в американській президентській політиці. Готовність губернатора пов’язати свою заяву з таким ексцентричним мільярдером, як Маск, свідчить про бажання ризикувати та максимізувати увагу ЗМІ, зазначили у виданні.

Те, що ДеСантіс значно відстав від Трампа в загальнонаціональних опитуваннях в минулі місяці, він зберігає безліч сильних сторін: гору готівки, надійну роботу кампанії та низку політичних перемог консерваторів у Флориді після переконливого переобрання. Тріумф минулої осені.

Губернатор, який здобув загальнонаціональну популярность завдяки своїй непримиренній боротьбі з пандемією Covid-19, стверджує, що його “Концепція Флориди” може стати взірцем для розбудови Сполучених Штатів у різко консервативній формі, особливо у соціальних питаннях.

Політичні рішення

Після обрання в 2018 році ДеСантіс спочатку зайняв помірковану позицію в таких питаннях, як поліпшення якості води та застосування обмеженої програми медичної марихуани. Випускник Єльського та Гарвардського університетів, який раніше працював у Конгресі, також намагався пом’якшити деяку партійну та культурну напруженість у Флориді, прийнявши запрошення від прихильників прав геїв відвідати меморіал стрілянини у нічному клубі Pulse 2016 року в Орландо.

Згодом, під час пандемії він спочатку підтримував обмеження для уповільнення поширення вірусу. Але наприкінці весни 2020 року ДеСантіс зробив ставку на інший підхід. Його рішення знову відкрити торгівлю та школи викликало гучні зіткнення з місцевою владою, зневагу з боку федеральних посадовців охорони здоров’я та глузування з боку телеведучих. Але дії ДеСантіса активізували виборців Республіканської партії у Флориді, і це губернатор помітив.

Джошуа Карп, стратег, який минулого року працював над кампанією колишнього конгресмена від Демократичної партії Чарлі Кріста проти ДеСантіса зауважив, що він дуже швидко почав скасовувати обмеження, і це стало сніжною кулею. Він отримав за це масу похвали, але також і критики. Карп додав: “Рон ДеСантіс завжди реагував на критику”.

Звідти поворот ДеСантіса вправо прискорився. Він підписав закон про придушення протестів після демонстрацій, що почалися після вбивства Джорджа Флойда, обмежив обговорення ЛГБТ-контенту в початковій школі та прийняв закон, який обмежує викладання раси та історії в класах.

Поведінка губернатора щодо політичних опонентів також стала більш конфронтаційною. Минулого року ДеСантіс накинувся на Disney після того, як колишній генеральний директор Боб Чапек заперечив проти Закону про батьківські права в освіті. Тоді губернатор проштовхнув зміну закону штату, яка скасувала спеціальний район оподаткування, на який Disney покладався понад півстоліття для будівництва та експлуатації своїх тематичних парків у Центральній Флориді.

Ця новина приголомшила республіканців Флориди та досвідчених політичних оглядачів, які побачили в цьому незвичайний прояв антибізнес-уряду з боку консервативного політика. Генеральний директор Disney Боб Айгер назвав дії ДеСантіса “не просто антибізнесовими, це звучить антифлоридським”.

У червні він наклав вето на державні витрати в розмірі 35 мільйонів доларів на молодіжний спортивний комплекс, який Tampa Bay Rays сподівався використовувати як об’єкт для весняних тренувань.

Також того місяця він погрожував оштрафувати Special Olympics на 27,5 мільйона доларів, якщо організація застосує правила про вакцинацію від коронавірусу на змаганнях Спеціальної Олімпіади США в Орландо. Організація швидко скасувала правило.

У серпні після поверхневого розслідування, спрямованого на “викорінення” прогресивних прокурорів, ДеСантіс відсторонив двічі обраного державного прокурора округу Хіллсборо Ендрю Воррена. Пізніше федеральний окружний суддя постановив, що ДеСантіс порушив права Першої поправки Уоррена та Конституцію Флориди.

Оскільки тактика губернатора проти його опонентів стала різкішою, критики зазначають, що все менше осіб бажають кинути йому виклик.

Його переконлива перемога на переобранні не просто забезпечила йому ще чотири роки перебування на посаді. Це також допомогло створити надбільшість Республіканської партії в законодавчому органі. Зараз республіканці займають 28 із 40 місць у Сенаті штатів і 84 зі 120 місць у Палаті представників.

У 2018 році ДеСантіс був обраний лише 32 000 голосами. У листопаді він переміг із перевагою в 1,5 мільйона голосів.

Крістіан Зіглер, голова Республіканської партії Флориди, заявив, що ДеСантіс має “чіткий мандат” від правих виборців, які об’єдналися за його “агресивну позицію під час COVID-19 та щодо культурних питань”.

Дж. Роберт МакКлюр III, президент Інституту Джеймса Медісона в Таллахассі, сказав, що ДеСантіс “цементує” Флориду як епіцентр консервативної політики. Він вважає, що ДеСантіс був особливо ефективним, тому що він прискіпливо вивчає та розуміє проблеми. Він відомий тим, що читає брифінги та возиться з проектами політики до вечора.

Водночас багато демократів вважають, що влада ДеСантіса ґрунтується на більш жорстких рисах. Вони кажуть, що він душить і підганяє критиків, водночас працюючи в бульбашці, позбавленій інакомислення.

Протягом останніх чотирьох років ДеСантіс і його співробітники, як відомо, виганяли незгодних з його публічних виступів і навіть забороняли ЗМІ брати участь у пресконференціях. Одного разу під час пандемії він публічно вилаяв студентів, щоб вони зняли маски, оскільки вони були його людським фоном.

Сесіль Скун, президент Ліги жінок-виборців Флориди, зазначила, що нове державне законодавство цього року вимагає від груп, які хочуть провести мітинги чи заходи в Капітолії, знайти державне агентство чи законодавця, щоб спонсорувати цю діяльність і показати, що вона “узгоджується з місії державного агентства”.

Список бажань губернатора

Швидке схвалення поштовху ДеСантіса щодо встановлення нових обмежень на позови проти страхових компаній демонструє, наскільки швидко рухаються губернатор та його законодавчі союзники — і наскільки важко було опонентам кинути виклик їхнім планам.

14 лютого ДеСантіс, а також Пассідомо та Реннер оголосили про плани змінити репутацію штату як сприятливого для судових процесів, що є пріоритетом консерваторів, які вважають, що це підвищує витрати на ведення бізнесу та приносить користь адвокатам, орієнтованим на демократів.

Згодом був представлений законопроект, майже дослівний варіант списку побажань губернатора.

Законопроєкт скасовує односторонні гонорари адвокатів, які можуть ускладнити подання позову до суду на страхові компанії, що добре фінансуються, скорочує термін давності для подання позову з чотирьох до двох років і дає власникам бізнесу додатковий захист, що дозволяє уникнути відповідальності у разі скоєння злочину.

Коаліція потерпілих від злочинів, мотоциклістів і адвокатів прибула до Капітолію, щоб спробувати натиснути на внесення змін до законодавства, стверджуючи, що воно надто сильно відповідає бажанням могутнього страхового лобі штату. Критики також стверджували, що це була спроба ДеСантіса, який лобіював скептично налаштованих законодавців від Республіканської партії, щоб вони підтримали це, зміцнити свої зв’язки з донорами-республіканцями на національному рівні.

Та попри далекосяжні наслідки для правового середовища штату, пропозиція була прийнята Палатою лише через 10 днів після початку сесії законодавчого органу. Потім законопроект був швидко схвалений Сенатом. ДеСантіс підписав законопроєкт наступного дня.

Нині законодавці також обмірковують зміни до законопроєктів, які віддзеркалюють прохання ДеСантіса полегшити подання до суду на журналістів і боротися з іммігрантами без документів.