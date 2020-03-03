Про це повідомляє газета The New York Times.

Як повідомлялося раніше, політик та колишній офіцер військово-морської розвідки США Піт Буттіджич вийшов з президентської гонки.

Інформоване джерело видання повідомило, що після виходу з президентської гонки Піт Буттіджич планує підтримати колишнього віцепрезидента Джо Байдена. Таке рішення політика пов’язано з тим, що помірне крило Демократичної партії почало об’єднуватися навколо Байдена, намагаючись не дати сенатору Вермонта Берні Сандерсу стати кандидатом від партії на майбутніх виборах.

Варто зазначити, що у минулому році Буттіджич назбирав більше грошей для своєї кампанії, ніж Байден, незважаючи на те, що починав участь в гонці будучи практично невідомим політиком. Тому найбільша цінність підтримки Буттіджича для Байдена полягає саме в тому, що він може передати частину або більшу частину свого хваленого апарату зі збору коштів.