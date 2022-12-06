Вчорашні вибухи на російських аеродромах можуть стати однією з найбільш стратегічно значущих поразок захисту сил РФ.

Про це йдеться в розвідувальному огляді міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначили розвідники, причини вибухів “не підтверджені”. Однак, якщо Росія оцінить ці інциденти як навмисні атаки, вона, імовірно, вважатиме їх одними з найбільш стратегічно значущих провалів захисту сил.

Аеродром “Енгельс” є основною оперативною базою російської авіації дальньої дії на заході Росії, де базується понад 30 важких бомбардувальників. Ці літаки сприяють ядерному стримуванню РФ, а також часто використовувалися для запусків по Україні.

Також у Міноборони припустили, що після інциденту російську авіацію дальньої дії тимчасово перемістять на інші аеродроми.

Нагадаємо, що Україна здійснила атаку на території Росії, націлившись на дві військові бази за сотні кілометрів усередині країни з допомогою безпілотних літальних апаратів. Враженою базою був Енгельс поблизу міста Саратов, приблизно за 730 км на південний схід від Москви. Там, зокрема, базуються стратегічні бомбардувальники-ракетоносці типу Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3.