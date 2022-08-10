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Washington Post: Підрив аеродрому в Криму – справа рук українських спецпризначенців

Представник українського уряду заявив, що потужна атака на російську авіабазу в тимчасово окупованому Криму була справою рук українських спецпризначенців, припускаючи дедалі важливішу роль партизанського руху, що діє глибоко в тилу ворога, оскільки країна розширює зусилля з вигнання російських військ.

Четвер, 11 серпня 2022, 01:33
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Про це повідомляє газета The Washington Post.

Посадовець, який говорив на умовах анонімності, оскільки не мав права публічно коментувати ситуацію, не розкрив подробиць здійснення нападу у вівторок. Ця атака знаменує собою значну ескалацію майже шестимісячної війни, демонструючи нову здатність українських сил здійснювати атаки далі за лінію фронту, ніж вважалося можливим раніше.

Українські військово-повітряні сили заявили в середу, що дев’ять російських військових літаків були знищені на базі, яка, за словами влади, використовувалася РФ для ударів по території, контрольованій Україною.

Якщо це підтвердиться, втрати будуть найбільшими за один день для російських військово-повітряних сил з початку повномасштабної війни і можуть ще більше обмежити можливості РФ завдавати ракетних ударів по українських містах, принаймні в короткостроковій перспективі.

Військово-повітряним силам РФ і так було важко проводити повітряно-десантні операції протягом усієї війни, і більшість їхніх ударів наноситься з літаків і кораблів, які знаходяться поза досяжністю українських ППО в РФ або на тимчасово окупованій РФ території.

Атака українських сил також може серйозно вплинути на довгострокову здатність РФ утримувати свій контроль над півднем України, особливо над сусідньою Херсонською областю, де українські сили сподіваються розпочати контрнаступ, щоб повернути територію.

Крим став основним логістичним центром для російських операцій на півдні, головним транзитним пунктом для військ, техніки та боєприпасів, які посилюють і постачають Херсонську область.

Що саме спричинило вибухи на базі, залишається джерелом припущень. Деякі військові експерти РФ підозрюють, що атаку у вівторок могли здійснити за допомогою якогось безпілотника, можливо, керованого силами, схованими неподалік.

Інша ймовірність, зазначили російські експерти, полягає в тому, що “вибухівку заклали диверсанти в ключових точках об’єкта”. Ракета також могла завдати шкоди, але відомо, що Україна не має готового доступу до ракет із такою дальністю.

Натяки українських офіційних осіб про те, що могли бути залучені сили спеціальних операцій, привернули увагу до діяльності руху “Національний Опір”, котрий багато українців називають “партизанами”.

Особливо розгорнулася партизанська діяльність на півдні Херсонщини, на північ від Криму.

У червні російський ставленик у Херсоні був убитий внаслідок таємничого вибуху бомби по дорозі на роботу, одна з низки вбивств, які приписують опору.

Плакати по всьому місту, зроблені українськими групами опору, попереджають тих, хто працює з росіянами, що партизани прийдуть і за ними, згідно з зображеннями, опублікованими в соціальних мережах.

В одній з листівок зазначили: “Якщо HIMARS не може долетіти, партизан допоможе”.

Довідка. Аеродром “Саки” є одним із ключових для російської авіації у Криму. Там базувався 43-й винищувальний авіаційний полк ПКС Росії. У його складі – переважно винищувачі Су-30СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М.
Саме з цього аеродрому російські військові здійснювали авіанальоти та бомбардування українських міст. До 2014 року база належала ВМС України.

Теги: WP, партизани, російсько-українська війна, спецпризначенці, удари в Криму, український опір, українські сили

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