Про це повідомляє американський телеканал CNN.
“Звичайно, усі сподіваються, що він не наважиться на це, що не буде використовувати зброю масового знищення, ні хімічну, ні біологічну, ні будь-яку ядерну зброю, сподіваються, що цього не станеться”, – наголосив Дуда.
Він додав, що якщо Путін використає будь-яку зброю масового знищення, то це змінить ситуацію у всьому.
Відповідаючи на запитання, чи буде використання Путіним хімічної зброї “червоною лінією для НАТО”, Дуда зазначив, що “Північноатлантичний альянс та його лідери на чолі зі Сполученими Штатами повинні сісти за стіл, і їм справді доведеться серйозно подумати”, що робити, бо тоді це стає небезпечним не лише для Європи, не лише для нашої частини Європи чи нашого регіону, для центральної Європи, а й для всього світу.
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