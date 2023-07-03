Перший заступник Міністра оборони України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк прокоментував заяву журналістки Тетяни Новак про побиття старшим офіцером Закарпатського ОВК Варі Костянтином, запевнивши, що всі випадки, які ганьблять високе звання військовослужбовця Збройних сил України, будуть належним чином покарані.

Джерело: Олександр Павлюк в Telegram

Він нагадав, що в засобах масової інформації та соціальних мережах поширилася інформація про окремі випадки негідної поведінки військовослужбовців зі складу ТЦК та СП по відношенню до громадян України.

За словами Павлюка, у межах перевірки роботи ТЦК та СП в усіх регіонах України готові реагувати на кожний подібний інцидент.

“Підкреслю, що усі випадки, які ганьблять високе звання військовослужбовця Збройних Сил України, офіцера, не будуть залишені без жорсткої реакції. По кожній подібній ситуації буде проведено службові розслідування, а винні — притягнені до суворої відповідальності згідно з чинним законодавством”, – відзначив генерал-лейтенант.

Також він звернувся до громадян, які стикалися з проблемами у взаємодії з уповноваженими особами ТЦК та СП, та попросив надсилати відомості щодо таких випадків за цими контактами:

за номером 0 800 31 01 79;

на електронну пошту [email protected] ;

; на чат-бот в телеграм: https://t.me/tck_report_bot

Як повідомляли #Букви, журналістка Тетяна Новак заявила про побиття старшим офіцером Закарпатського ОВК Варі Костянтином, котрий, за її словами, перебував у стані алкогольного сп’яніння. Новак закликала надати розголосу інциденту, оскільки побоюється, що справу можуть закрити.

Подія сталася на зупинці громадського транспорту в Ужгороді.

Новак разом зі своїм чоловіком – офіцером ЗСУ, зіштовхнулися з Варі у магазині, де, як зазначила журналістка, старший офіцер Закарпатського ОВК почав ставити їм запитання. Втім, отримані відповіді чоловіка, що він служив і перебував на передовій, вочевидь, не заспокоїли Варі, і він звинуватив пару у тому, що вони “не місцеві”.

Намагаючись уникнути бійки, подружжя вийшло з приміщення, попрямувавши до зупинки, Варі, ймовірно, прослідував за ними.

“Ми вийшли з магазина, відійшли на зупинку і збирались дзвонити на 102. Коли мій чоловік вже тримав телефон біля вуха, Костя (він же майор Костянтин Варі) теж з’явився на зупинці, кинувся на мого чоловіка з кулаками, але чомусь передумав, різко змінив траєкторію, підбіг до мене (я стояла на пару метрів позаду від чоловіка) і вдарив мене в щелепу. Так, жінку. Так, кулаком. Я впала, тоді він схилився наді мною і наніс ще один удар кулаком в ліву скроню. Все було швидко і неочікувано, мій чоловік не встиг втрутитися, а Варі втік”, – розповіла журналістка.

Зрештою, викликали поліцію та написали заяву та дали пояснення. Як зауважила Новак, Варі знайшли у його власній квартирі, де і провели тест на наявність алкоголю, як результат – 2.04 проміле.

Швидка констатувала у жінки забій щелепи. Відкрито кримінальне провадження за статтею 125 ч.1 (умисне легке тілесне ушкодження).