22 лютого 10 членів Вищої ради правосуддя достроково склали повноваження за власним бажанням. Як результат - ВРП втратила кворум та припинила свої повноваження. Попередньо Етична рада ініціювала перевірку усіх членів ВРП на доброчесність.

Про це повідомляє пресслужба ВРП.

8 лютого 2022 року Етична рада розпочала процедури оцінювання одночасно усіх членів ВРП (окрім голови Верховного Суду).

Члени Вищої ради правосуддя виявили незадоволення, що Етична рада може їх відсторонювати у разі проблем із доброчесністю. В органі заявили, що одночасна перевірка 14 членів вплине на роботу органу.

“Можливість подальшого безперебійного функціонування ВРП за таких обставин ставиться у пряму залежність від рішень та дій Етичної ради, адже передбачена законом імовірність відсторонення Етичною радою від посади бодай одного члена Вищої ради правосуддя матиме наслідком припинення діяльності Вищої ради правосуддя у зв’язку з відсутністю кворуму цього конституційного органу”, – йдеться у повідомленні.

Відповідно до Конституції, у складі ВРП для здійснення повноважень має бути принаймні 15 членів, серед яких більшість становлять судді. До сьогодні у ВРП було 15 членів та 6 вакантних посад.

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Нагадаємо, у липні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про реформу Вищої ради правосуддя, який передбачає перевірку на доброчесність членів ВРП, а також змінює порядок притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

Довідка. Етична рада, котра офіційно розпочала роботу 1 грудня 2021 року, має перевіряти, чи відповідає кандидат на посаду члена ВРП критеріям професійної етики та доброчесності. Загалом до складу ради увійшли 6 осіб: по троє від Ради суддів та міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у галузі запобігання корупції.