Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 3 серпня, підписав три закони, необхідні для впровадження судової реформи.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Йдеться про ухвалені раніше парламентом закони:

• № 3711-д (стосується відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України);

• № 5068 (щодо реформування Вищої ради правосуддя; передбачає перевірку на доброчесність членів ВРП Етичною радою, до складу якої увійдуть міжнародні експерти);

• № 5069 (про запровадження штрафів за невиконання вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя).

Два із цих документів (№ 5068 та № 5069) ініціював Володимир Зеленський.

Про що закони?

Документ №3711-д стосується відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Зеленський ветував його, але 13 липня нардепи повторно проголосували за цей закон, погодившись з пропозиціями президента.

Як раніше писали #Букви, в судовій системі є два ключові органи, від яких залежать кар’єри суддів: Вища рада правосуддя (ВРП) та Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС). Перша розбирається із призначенням та звільненням суддів з посад, розглядає скарги, може на певний час відсторонити суддю від роботи тощо. Друга опікується добором кандидатів на вакантні посади й кваліфікаційним оцінюванням.

Унаслідок чергового етапу “судової реформи” восени 2019 року ВККС було ліквідовано, але досі не сформовано новий склад комісії. Через це не здійснюється добір нових суддів, переатестація зупинена.

Документ №3711-д передбачає запуск роботи ВККС. Вища кваліфікаційна комісія суддів складатиметься з 16 членів, вісім з яких призначатимуть з-поміж суддів або суддів у відставці.

При цьому передбачено вирішальний голос міжнародних експертів при відборі членів ВККС. Так, перша конкурсна комісія буде складатися: з 3 представників, визначених Радою суддів України, і 3 представників, рекомендованих міжнародними організаціями (що співпрацюють із Україною у сфері боротьби з корупцією та допомоги в реформі правової системи).

Другий закон №5068 стосується реформування Вищої ради правосуддя (ВРП). Буде створено етичну комісію з міжнародними експертами, яка перевірятиме доброчесність членів ВРП.

Також діятиме Служба дисциплінарних інспекторів у структурі ВРП (дисциплінарний інспектор ВРП проводитиме попередню перевірку дисциплінарної скарги щодо суддів; аналізуватиме матеріали дисциплінарних справ; готуватиме проєкти ухвал і рішень дисциплінарної палати та ВРП у межах дисциплінарного провадження щодо судді тощо).

Третій закон № 5069 передбачає запровадження адміністративної відповідальності (штрафів у розмірі 850 – 2550 гривень) за невиконання вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя (ВРП).