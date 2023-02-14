Про це інформує пресслужба Вищого антикорупційного суду.

Від 7 травня 2019 року до 6 травня 2022 року головою ВАКС була Олена Танасевич. Вона завершила перебування на посаді, оскільки термін її повноважень закінчився.

Відповідно до частини третьої статті 34 Закону “Про судоустрій та статус суддів” адміністративні повноваження голови суду з 7 травня 2022 року здійснював суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Олег Павлишин як суддя, який має більший стаж роботи на посаді судді.

Також 18 травня 2022 року головою Апеляційної палати ВАКС обрали суддю Олександра Семенникова, котрий змінив на цій посаді Даниїлу Чорненьку.

Зауважимо, запуск ВАКС, що зосереджується саме на розгляді корупційних злочинів, був основною вимогою західних партнерів України та міжнародних донорів, а також передумовою для отримання Україною фінансової допомоги.

У 2019 році після піврічного конкурсу призначили 38 суддів нового антикорупційного суду. 11 квітня того ж року вони прийняли присягу.

Суддів відібрали на спеціальному конкурсі. Так, 19 березня Вища рада правосуддя передала президенту на затвердження переможців конкурсу.

До закону вписали спеціальну норму, що міжнародні експерти фактично отримали право вето щодо будь-якого кандидата. Що і сталося — в результаті відбору експерти відсіяли 42 претендентів, щодо яких були великі застереження про доброчесність, репутацію та статки.

Загалом до першої інстанції Вищого антикорупційного суду увійшли 27 суддів, а до апеляційної палати – 11.

Серед затверджених суддів була й адвокатка Віра Михайленко, котра була керівником адвокатського об’єднання “Веста” й працює у цій сфері з 2007 року. Згідно з декларацією, має квартиру біля Києва та ще одну у співвласності. У декларації вказане авто Skoda Rapid 2013 року, дохід за 2017 рік 36 тисяч гривень та 15 тисяч доларів готівки.

Віра Володимирівна Михайленко розпочала свою юридичну кар’єру зі студентської лави Київського національного університету культури і мистецтв, який закінчила з відзнакою у 2003 році за спеціальністю “правознавство”, розповіла в інтерв’ю агентству “Українське право”.

У 2008 році здобула диплом магістра Державного інституту інтелектуальної власності і права при Одеській юридичній академії за спеціальності “інтелектуальна власність”.

З 2003 по 2006 рр. Михайленко працювала юристом в системі Деркомрезерву України, з 2007 рокуотримала свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, у 2007-12 рр. працювала заступником директора, адвокатом в ТОВ «Центр юридичної підтримки “Партнер”, у 2016-18 рр. перебувала на посаді керуючого партнера Адвокатського об’єднання “Веста”.

Також має викладацький досвід: у 2010-18 рр. була викладачем правових дисциплін Економіко-правового технікуму при МАУП, у 2015-18 рр. – тренером Нацполіції. Здійснюючи адвокатську практику, Михайленко протягом 10 років взяла участь у розгляді близько ста справ, більшість з яких складають саме кримінальні справи, зокрема й щодо корупційних злочинів.

Після подачі документів на участь у Конкурсі до Вищого антикорупційного суду, за результатами якого вона стала переможницею, зайнявши 23 сходинку рейтингу із 718 балами.

Одна з причин – абсолютне неприйняття корупції як явища. Корупція гальмує всі ті ідеали демократії, які наша держава поступово переймає і впроваджує; вона руйнує нормальне управління, стандарти доброчесності і соціальної справедливості, негативно впливає на конкуренцію та економічний розвиток та нівелює моральні засади суспільства. В цілому корупція це – загроза правам людини і правопорядку в цілому. Слід також зазначити, що корупція тісно пов’язана з іншими формами злочинності – економічною і організованою. Тому для мене посада судді Вищого антикорупційного суду – це певний особистий внесок в нівелювання корупційних явищ задля утвердження ідеалів верховенства права і прав людини”, – так прокоментувала свою участь у конкурсі Михайленко.

У 2021 році одна з дисциплінарних палат ВРП дала попередження Вірі Михайленко. На неї поскаржився адвокат Євген Степанов. На його думку, порушення судді полягає в тому, що вона дозволила так зване спеціальне досудове розслідування у справі за підозрою Миколи Злочевського — міністра охорони навколишнього природного середовища (липень — грудень 2010 року), котрий нині перебуває за кордоном. Злочевський перебуває у розшуку, тому детективи НАБУ просили суд дозволити їм проводити спеціальне розслідування — це можливо стосовно людини, котра переховується від слідства. 2 вересня 2020 року Михайленко дала такий дозвіл. Це рішення не сподобалось адвокату підозрюваного, і він поскаржився на суддю до ВРП. Суддя подала апеляцію, і рішення скасували.

На початку 2021 року Вищий антикорупційний суд визнав законними та обґрунтованими дії прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який прийняв рішення про повторне закриття справи “Роттердам+”. Відповідне рішення винесла слідча суддя Віра Михайленко. Також колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення першої інстанції про обґрунтованість закриття справи про “Роттердам+”.