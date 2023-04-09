Відповідно до секретних документів Пентагону, які "злили" в соціальні мережі, американським спецслужбам було відомо про спроби ПВК "Вагнер" купити зброю в Туреччини - країни НАТО.

Про це сповіщає Washington Post.

Як повідомляється, на початку лютого найманці приватної військової компанії “Вагнер” “зустрічалися з турецькими представниками, щоб придбати в них зброю та обладнання для зміцнення позиції ПВК на війні проти України та в Малі.

Зазначено, що нині не встановлено чи було відомом уряду Туреччини про цю зустріч і чи виявилися переговори успішними. Проте оприлюднення інформації про те, що союзник по НАТО міг допомагати Росії вести війну в Україні може мати погані наслідки.

Крім того, в документах також були деталі про плани “Вагнер” щодо найму російських ув’язнених для участі в бойових діях на території України. Також на сторінках відзначалося, що російські армійці стали залежні від ПВК.

“Документи також демонструють те, що давно зрозуміло, але публічно не сказано: розвідувальне співтовариство США проникло в російську армію та її командування настільки глибоко, що мало можливість попередити Україну про напади”, – йдеться в матеріалі видання.

Відтак, розвідка США знала про плани міністерства оборони Росії поцілити по позиціях українських військових у двох місцях у конкретний день у лютому. Їй також було відомо, що російські війська готували удари по енергетичних об’єктах та мостав України.

Нагадаємо, що 7 квітня в Twitter і Telegram з’явилися секретні документи з детальним описом секретних планів США і НАТО щодо майбутнього контрнаступу України. Пентагон вже розпочав розслідування витоку документів.

Варто зазначити, що невдовзі у соціальних мережах з’явилися нові секретні документи, у яких детально описують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу та Китаю.