Про це пише міжнародне інформаційне агентство Sky News.

Виверження вулкану Камбре-В’єха на іспанському острові Ла-Пальма триває і зараз потужніше, ніж будь-коли. Після обвалення кратеру потужні річки лави покривають все більше нових територій.

Інститут вулканології Канарських островів описав новий потік як “гігантський лавовий фонтан” після того, як він вирвався з вулкана Камбре-В’єха сьогодні вранці.

“Ми перебуваємо на новій фазі, яка є набагато більш інтенсивною”, – сказав Педро Ернандес, науковий співробітник інституту.

Нові тріщини та бічні отвори відкрилися на схилах вулкана у вихідні, що дозволило втекти більшій кількості розплавленої породи. Мешканці спостерігали, у якому напрямку рухатиметься новий потік лави, і влада готувалася виселити більше людей з їхніх домівок.

Швидка евакуація поки що дозволила уникнути жертв виверження, хоча лава повністю або частково зруйнувала понад 2000 будівель, переважно будинків, і охопила понад 900 га переважно сільськогосподарських угідь. Річки лави, що котяться зі схилу пагорба, мають ширину майже 3 км.

Близько 7 500 з 85 500 жителів острова були змушені втекти з місця свого проживання за останні п’ять тижнів.

Минулого тижня вчені нарахували понад 800 землетрусів різної сили на Ла-Пальмі, більшість з яких не відчули мешканці.

Фото: Sky News

Нагадаємо, виверження вулкану Камбре-В’єха на іспанському острові Ла-Пальма триває з 19 вересня.