На іспанському острові Ла-Пальма, де вже понад місяць триває виверження вулкана Камбре-В'єха, лава захоплює нові території стрімким потоком.

Про це пише міжнародне інформаційне агентство Sky News.

Виверження вулкану Камбре-В’єха на іспанському острові Ла-Пальма триває і зараз потужніше, ніж будь-коли. Після обвалення кратеру потужні річки лави покривають все більше нових територій.

Se ha abierto una nueva boca en el flanco del volcán. Vídeo registrado a las 14.45 (hora canaria) / A new vent has opened in the volcano's flank. Video registered at 2.45 pm (Canarian hour) pic.twitter.com/zeqy92KW0p — INVOLCAN (@involcan) October 25, 2021

Інститут вулканології Канарських островів описав новий потік як “гігантський лавовий фонтан” після того, як він вирвався з вулкана Камбре-В’єха сьогодні вранці.

“Ми перебуваємо на новій фазі, яка є набагато більш інтенсивною”, – сказав Педро Ернандес, науковий співробітник інституту.

Нові тріщини та бічні отвори відкрилися на схилах вулкана у вихідні, що дозволило втекти більшій кількості розплавленої породи. Мешканці спостерігали, у якому напрямку рухатиметься новий потік лави, і влада готувалася виселити більше людей з їхніх домівок.

Avance de las coladas producidas por el desbordamiento ocurrido hace unos minutos / Advance of the flows produced by the overflow occurred a few minutes ago #lapalma pic.twitter.com/8wiroclICW — INVOLCAN (@involcan) October 25, 2021

Швидка евакуація поки що дозволила уникнути жертв виверження, хоча лава повністю або частково зруйнувала понад 2000 будівель, переважно будинків, і охопила понад 900 га переважно сільськогосподарських угідь. Річки лави, що котяться зі схилу пагорба, мають ширину майже 3 км.

Близько 7 500 з 85 500 жителів острова були змушені втекти з місця свого проживання за останні п’ять тижнів.

Минулого тижня вчені нарахували понад 800 землетрусів різної сили на Ла-Пальмі, більшість з яких не відчули мешканці.

Нагадаємо, виверження вулкану Камбре-В’єха на іспанському острові Ла-Пальма триває з 19 вересня.