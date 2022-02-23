Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про нові та жорсткіші санкції проти Росії через день після того, як президент РФ Володимир Путін офіційно визнав незалежність ОРДЛО.

Про це пише канадське видання CBC.

Так, своїм оголошенням про санкції Трюдо приєднався до США, Великобританії та Німеччини

Трюдо також оголосив, що посилає ще 460 військовослужбовців канадських збройних сил для підтримки НАТО перед обличчям російської агресії ще сотні військових до Східної Європи.

Він також сказав, що Канада разом зі своїми союзниками робить низку кроків для фінансової ізоляції Росії через російську агресію стосовно України.

“Не майте сумнівів — це є подальшим вторгненням у суверенну державу, і це абсолютно неприйнятно”, — сказав Трюдо, він додав: “Нахабні провокації Росії є загрозою безпеці та миру у світі”.

У намаганні відмовити Путіна від подальших дій, Трюдо оголосив про перший раунд санкцій проти Росії.

Санкції передбачають заборону канадцям брати участь у будь-яких фінансових операціях із представниками квазіреспублік, які по факту є Луганською та Донецькою областями – законними територіями України.

Канадцям також буде заборонено купувати російський суверенний борг і мати справу з двома державними російськими банками.

Також Оттава введе санкції проти депутатів російського парламенту, які проголосували за визнання сепаратистських регіонів.

Трюдо заявив, що санкції “залишатимуться до тих пір, поки не буде відновлена ​​територіальна цілісність України”.