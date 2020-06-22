Один з жителів будинку, що вибухнув на Позняках, Микола, розповів про те, що поліцейські виламали двері його квартири і побігли до холодильника.

Відео з мешканцем будинку опублікувала в Facebook журналістка Мар’яна П’єцух.

Микола живе на 8 поверсі, в квартирі, яка знаходиться прямо над тими, що постраждали від вибуху. З його квартирою, яку він знімає, все в порядку. За його словами, поліцейські або рятувальники почали ламати двері, так як він не чув стукоту, хоча він стверджує, що був в кімнаті.

“Почали ламати, я їм відчинив двері, бо чую, що щось відбувається не те. Забігли три людини. Їм захотілося пити і їсти. Це не тому, що я жадібний, але відкрили люди холодильник і почали і пити, і їсти . Це були люди в костюмах, я не знаю, може, це рятувальники”, – говорить він.

Пізніше Микола запропонував їм тарілки і чисту питну воду, але правоохоронці відмовилися, так як це довго, а “там трупів носять”. Микола підсумував, що вони в підсумку все ж поїли “хороший печінковий паштет”, який він раніше приготував для своїх друзів.

У той же час журналіст Роман Малко засумнівався, що це дійсно таке відбувалося. Спочатку він написав у себе в Facebook пост, що “цей тип – чергове вкидання”. Через деякий час, як стверджує Малко, він зі своєю колегою встановив особистість коментатора.

“По-перше, він не житель цього будинку, а сусіднього. По-друге, він все одно стверджує, що йому спеціально виламали двері, але фактів у нього – немаэ”, – стверджує журналіст.

Малко звинувачує Миколу в тому, що він просто захотів пропіаритися на трагедії, а також він вважає, що можливо той був під впливом наркотичних речовин.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що слідство розглядає дві версії вибуху в багатоповерхівці – вибух газу і вибуховий пристрій.