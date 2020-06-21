Рятувальники ДСНС підтвердили смерть трьох людей в результаті вибуху багатоповерхового будинку на Позняках в Києві.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Станом на 20:00 на місці обвалу знайшли тіла трьох людей. Рятувальники евакуювали 23 людини, і врятували трьох осіб.

На брифінгу прес-офіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий повідомив, що друга загибла – жінка. Її тіло знайшли на шостому поверсі.

Перша загибла – літня жінка, яка, ймовірно, є власницею квартири, де стався вибух.

До робіт залучили 466 осіб та 67 одиниць техніки, в тому числі кінологів.

Рятувальники встановлюють троси і розпірки для стабілізації конструкцій будинку.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що слідство розглядає дві версії вибуху в багатоповерхівці – вибух газу і вибуховий пристрій.