Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Станом на 20:00 на місці обвалу знайшли тіла трьох людей. Рятувальники евакуювали 23 людини, і врятували трьох осіб.
На брифінгу прес-офіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий повідомив, що друга загибла – жінка. Її тіло знайшли на шостому поверсі.
Перша загибла – літня жінка, яка, ймовірно, є власницею квартири, де стався вибух.
До робіт залучили 466 осіб та 67 одиниць техніки, в тому числі кінологів.
Рятувальники встановлюють троси і розпірки для стабілізації конструкцій будинку.
Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що слідство розглядає дві версії вибуху в багатоповерхівці – вибух газу і вибуховий пристрій.
- 21 червня о 10:00 в дев’ятиповерховому будинку по вул. Крушельницької відбувся потужний вибух, в результаті якого пошкоджено перекриття декількох поверхів. Спочатку повідомили про загибель однієї жінки. Пізніше кількість жертв зросла до двох – ще одне жителя дому госпіталізували.
- Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що під завалами можуть знаходитися від двох до шести чоловік.