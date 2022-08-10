Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.
Напередоні на російському військовому аеродромі у селищі Новофедорівка трапилися вибухи. Вони спричинили детонацію поблизу міста Саки.
“Саки! Мінус дев’ять літаків окупантів”, – йдеться в повідомленні.
Українська сторона не підтверджувала інформації, що ЗСУ причетні до них. У Росії ж заявили, що вибухи спричинені детонацією.
Своєю чергою, Генеральний штаб ЗСУ у ранковому звіті стосовно втрат російських військ повідомив, що РФ втратила за минулу добу 9 своїх літаків. Саме з цього військового аеродрому російські літаки здійснювали вильоти та бомбардування населених пунктів півдня України.
За кілька годин до вибуху на військовій базі були зроблені світлини через сервіс Planet Labs. На них було видно, що на аеродромі перебувала велика кількість техніки та боєприпасів.
- Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму сталися вибухи. Вони трапилися в районі селища Новофедорівка, де знаходиться військовий аеродром.
- 9 серпня у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Вони трапилися в районі селища Новофедорівка, на військовому аеродромі, де базується винищувальний авіаційний полк РФ.
- Високопоставлений український військовий посадовець, знайомий із ситуацією, заявив, що за нападом на російську авіабазу у тимчасово окупованому Криму стоять українські сили.
- У тимчасово окупованому Криму утворилися затори на виїзді через Кримський міст та в районі кримського міста Саки. Виїхати намагаються відпочивальники та деякі місцеві жителі.