Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

Напередоні на російському військовому аеродромі у селищі Новофедорівка трапилися вибухи. Вони спричинили детонацію поблизу міста Саки.

“Саки! Мінус дев’ять літаків окупантів”, – йдеться в повідомленні.

Українська сторона не підтверджувала інформації, що ЗСУ причетні до них. У Росії ж заявили, що вибухи спричинені детонацією.

Своєю чергою, Генеральний штаб ЗСУ у ранковому звіті стосовно втрат російських військ повідомив, що РФ втратила за минулу добу 9 своїх літаків. Саме з цього військового аеродрому російські літаки здійснювали вильоти та бомбардування населених пунктів півдня України.

За кілька годин до вибуху на військовій базі були зроблені світлини через сервіс Planet Labs. На них було видно, що на аеродромі перебувала велика кількість техніки та боєприпасів.