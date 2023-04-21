Відеохостинг YouTube видалив відеоролики приватної військової компанії "Вагнер" та канали на платформі, які їх розповсюджували, аби не популяризувати російські військові формування.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у Telegram.

YouTube відреагував на його запит, видаливши відеоролики ПВК “Вагнер” із понад мільйоном переглядів, а також канали, що їх розповсюджували.

Ткаченко також закликав користувачів відеохостингу надсилати на пошту [email protected] посилання на відео з представниками ПВК, аби звертати на них увагу YouTube.

Нагадаємо, що 21 квітня Ткаченко звернувся до головного виконавчого директора YouTube Ніла Мохана з проханням “вжити конкретних заходів” для припинення інтернет-діяльності ПВК “Вагнер”.

За словами голови Мінкульту, через відеохостинги відбувається популяризація російських військових формувань, зокрема й ПВК “Вагнер”.

“Такі IT-гіганти, як TikTok чи YouTube, попри наявність досить жорсткої редакційної політики, слугують для росіян ефективними рекламними майданчиками для масштабування, “омолодження” аудиторії й вербування нових найманців для війни в Україні”, – написав міністр.