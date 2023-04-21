Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у Telegram.

YouTube відреагував на його запит, видаливши відеоролики ПВК “Вагнер” із понад мільйоном переглядів, а також канали, що їх розповсюджували.

Ткаченко також закликав користувачів відеохостингу надсилати на пошту [email protected] посилання на відео з представниками ПВК, аби звертати на них увагу YouTube.

Нагадаємо, що 21 квітня Ткаченко звернувся до головного виконавчого директора YouTube Ніла Мохана з проханням “вжити конкретних заходів” для припинення інтернет-діяльності ПВК “Вагнер”.

За словами голови Мінкульту, через відеохостинги відбувається популяризація російських військових формувань, зокрема й ПВК “Вагнер”.

“Такі IT-гіганти, як TikTok чи YouTube, попри наявність досить жорсткої редакційної політики, слугують для росіян ефективними рекламними майданчиками для масштабування, “омолодження” аудиторії й вербування нових найманців для війни в Україні”, – написав міністр.