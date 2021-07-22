Відеохостинг YouTube видалив відеоролики з каналу президента Бразилії Жаїра Болсонару, в яких поширювалася дезінформація про коронавірус COVID-19.

Про це, зокрема, інформують агентства Reuters та ВВС.

У заяві адміністрації YouTube зазначається, що рішення було ухвалено “після ретельної перевірки” і без урахування роботи Болсонару або політичної ідеології.

“Наші правила не дозволяють контент, в якому йдеться, що гідроксихлорохін і/або івермектин ефективні для лікування або профілактики COVID-19; в якому сказано, що є ліки від хвороби, або що маски не допомагають запобігти поширенню вірусу”, – йдеться в заяві YouTube.

Як зазначає Reuters, YouTube-канал Болсонару зазвичай транслює щотижневі виступи по країні. На ці заходи президент Бразилії запрошує міністрів, відповідає на запитання глядачів і критикує своїх недругів.

На каналі також публікуються загальнонаціональні звернення і бесіди з міністрами з різних питань.

За даними ВВС, загалом було видалено 15 відеороликів.

Це не вперше, коли ключові платформи блокують відео президента Болсонару. Торік Twitter і Facebook видалили відео, в яких він заперечував заходи соціального дистанціювання.

Варто зазначити, що президент Бразилії Болсонару послідовно виступав проти карантинних заходів (локдауну, масок, щеплень) та консультацій експертів щодо боротьби з коронавірусом. Він неодноразово применшував серйозність ситуації та навіть заявив, що бразильці повинні “припинити скиглити” щодо пандемії.

Болсонару стверджував, що шкода від карантину для економіки країни буде гіршою, ніж наслідки епідемії.

На фоні цього Бразилія зіткнулася з одним із найбільших у світі і най смертельніших спалахів коронавірусу. Станом на сьогодні в країні підтверджено понад 19,47 млн випадків зараження коронавірусом та більш ніж 545 тисяч смертей. Бразилія знаходиться на третьому місці в світі (після США та Індії) за кількістю випадків COVID-19.

Через це президент все більше критикували за підходи до вирішення кризи.

А в квітні цього року конгрес Бразилії розпочав офіційне розслідування реакції Болсонару на епідемію.