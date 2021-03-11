Про це, зокрема, повідомляють американські видання Axios та The Hill із посиланням на пресслужбу YouTube.
Йдеться про відеоролики, які вводили в оману або містили неправдиві твердження щодо вакцин.
Ролики “включали заяви про вакцинацію проти COVID-19, що суперечила інформації органів охорони здоров’я або Всесвітньої організації охорони здоров’я”.
Інформація, що YouTube починає видаляти ролики з неправдивими даними про COVID-вакцини, з’явилася у середині жовтня минулого року.
Крім того, з лютого 2020 року YouTube видалив понад 800 тисяч відео, що містили дезінформацію про сам коронавірус. У цьому випадку також йдеться про відеозаписи, зміст яких суперечить даним національних систем охорони здоров’я або ВООЗ.
Щодо облікових записів, які порушують правила YouTube, діє система “страйків”, в результаті чого такі облікові записи можуть бути назавжди заблоковані.
Як зазначає видання Axios, на фоні масштабної кампанії з вакцинації проти коронавірусу в США у Мережі продовжують з’являтися відео з дезінформацією про вакцини.
“Численні опитування показують, що приблизно 30% американців залишаються нерішучими або підозрілими щодо вакцин, і багато з цих сумнівів спровоковані неправдою в Інтернеті та теоріями змови”, – пише видання.
- Соціальна мережа Twitter із 1 березня почала маркувати повідомлення, що містять дезінформацію про вакцини проти коронавірусу COVID-19.
- Раніше компанія Google, якій належить сервіс YouTube, оприлюднила перелік заборонених тем для контенту про коронавірус COVID-19, який публікується на відеохостингу.
- Компанія WhatsApp з метою зупинити поширення дезінформації про коронавірус, встановила нові обмеження на кількість повідомлень, які можна пересилати одночасно.