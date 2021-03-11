Відеохостинг YouTube протягом шести місяців видалив понад 30 тисяч відео, які містили дезінформацію про вакцини проти коронавірусу COVID-19.

Про це, зокрема, повідомляють американські видання Axios та The Hill із посиланням на пресслужбу YouTube.

Йдеться про відеоролики, які вводили в оману або містили неправдиві твердження щодо вакцин.

Ролики “включали заяви про вакцинацію проти COVID-19, що суперечила інформації органів охорони здоров’я або Всесвітньої організації охорони здоров’я”.

Інформація, що YouTube починає видаляти ролики з неправдивими даними про COVID-вакцини, з’явилася у середині жовтня минулого року.

Крім того, з лютого 2020 року YouTube видалив понад 800 тисяч відео, що містили дезінформацію про сам коронавірус. У цьому випадку також йдеться про відеозаписи, зміст яких суперечить даним національних систем охорони здоров’я або ВООЗ.

Щодо облікових записів, які порушують правила YouTube, діє система “страйків”, в результаті чого такі облікові записи можуть бути назавжди заблоковані.

Як зазначає видання Axios, на фоні масштабної кампанії з вакцинації проти коронавірусу в США у Мережі продовжують з’являтися відео з дезінформацією про вакцини.

“Численні опитування показують, що приблизно 30% американців залишаються нерішучими або підозрілими щодо вакцин, і багато з цих сумнівів спровоковані неправдою в Інтернеті та теоріями змови”, – пише видання.