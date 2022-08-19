Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко заявила в етері національного телемарафону.

Йдеться про працівників компаній, які:

подали податкову звітність;

не мають заборгованості з єдиного внеску на державне соціальне страхування;середня заробітна плата в компанії становить не менше 20 тисяч гривень;

внесли гарантований платіж у 200 тисяч гривень.

“Ми сьогодні на Кабміні прийняли рішення про те, що з 1 вересня бізнес, який платить офіційно заробітну плату, не має заборгованості з податків та зборів перед бюджетом, у якого середня зарплата не менше 20 тисяч гривень, то 10% штатної чисельності, але не більше 10 людей матимуть змогу виїжджати строком до семи днів за заявкою роботодавця, і все це відбуватиметься на порталі “Дія”, – сказала Свириденко.

Вона вважає це рішення потрібним для бізнесу, адже це дозволить працівникам брати участь у міжнародних заходах та підписувати ділові контракти.