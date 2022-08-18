З 1 жовтня 2022 року жінки 14-ти спеціальностей повинні стати на військовий облік. Спеціальність жінок, які підпадають під військовий облік в Україні, визначається їхнім дипломом, а не фактичним місцем роботи.

Про це під час брифінгу повідомив народний депутат України та член комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський.

Він наголосив, що військовозобов’язаними є ті жінки, які мають відповідний диплом про освіту,

“Тобто це не ті, хто працює не за спеціальністю, а ті, хто має відповідний документ, що підтверджує їх рівень кваліфікації. На сьогодні це жінки, які мають військово-облікові спеціальності, а також тих професій, в яких може виникнути потреба Збройних сил. Це працівники медичної сфери, сфери харчування і технологій приготування харчової продукції; професії, пов’язані із засобами зв’язку чи з інформативними технологіями, з хімічною продукцією”, – заявив Веніславський.

Нардеп також зауважив: якщо військовозобов’язані жінки не стануть на облік, жодних жорстких санкцій проти них не застосовуватимуть. Однак якщо вони продовжать у майбутньому ухилятись від обліку, за це може настати адміністративна відповідальність.

Додамо, що згідно з наказом Міноборони № 313 від 11.10.2021, стати на військовий облік повинні жінки таких спеціальностей:

Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;

Інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія,

Харчові технології, технологія виробництва і перероблювання продукції тваринництва;

Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;

Облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування;

Видавництво та поліграфія;

Державна безпека;

Транспортні технології;

Будівництво та цивільна інженерія, архітектура та містобудування, геодезія та землеустрій;

Електроніка;

Журналістика, професійна освіта (за спеціалізацією), спеціальна освіта;

Психологія, соціологія, політологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.

Окрім вказаних 14-ти спеціальностей, є розширений список, до якого додали такі три спеціальності:

Авіаційний транспорт, авіаційна та ракетно-космічна техніка;

Залізничний транспорт;

Пожежна безпека.

Жінки, які набули спеціальностей, з вище вказаного списку, мають бути взяті на військовий облік військовозобов‘язаних з 1 жовтня 2022 року, згідно з наказом Міноборони № 35 від 07.02.2022.

Відповідно до норм частини 12 статті 1 Закону України “Про військовий обов‘язок і військову службу“, жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.

Оскільки під час воєнного стану, який продовжили до 21 листопада 2022 року, військовозобов’язані не мають права виїжджати за межі України, жінки вище вказаних професій також не зможуть виїжджати за кордон після 1 жовтня 2022 року.

Проте є винятки щодо зазначеного обмеження, які перелічені у статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“.

Виїжджати за кордон зможуть:

– жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

– жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

– жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

– жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання;

– жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

– усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

– працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

– здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.