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З огляду на події в РФ, Німеччина розмістить у Литві постійну бригаду бундесверу – Пісторіус

26 червня глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Німеччина готова на постійній основі розмістити у Литві бригаду бундесверу чисельністю близько 4000 осіб.

Понеділок, 26 червня 2023, 20:07
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Джерело: Reuters

Під час візиту до Вільнюса, голова німецького оборонного відомства запевнив, що ФРН готова розмістити в Литві бригаду на постійній основі. Наголосивши, що для цього необхідно обговорити створення “відповідної інфраструктури” на місці та “сумісність із планами НАТО”.

Передбачається, що бригада зростатиме крок за кроком на тлі створення інфраструктури. У минулому Берлін вказував, що Литві знадобляться роки для створення потрібної кількості казарм, житла для сімей, складів та тренувальних майданчиків.

“Німеччина підтримує своє зобов’язання як члена НАТО та найбільшої економіки Європи стати на захист східного флангу”, – наголосив міністр.

Військова база у Литві може з’явитися вже у 2025 році, переконаний президент Гітанас Науседа. Він наголосив, що литовське суспільство демонструє “велику політичну готовність знайти кошти для якнайшвидшого створення такої інфраструктури”. Окрім цього, Литва вважає “пріоритетним завданням” модернізувати також власні Збройні сили.

Минулого місяця президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час свого візиту до Литви запевнив Вільнюс у військовій підтримці з боку ФРН та НАТО у разі потреби.

Чотири багатонаціональні бойові групи НАТО були створені у Латвії, Литві, Естонії та Польщі після незаконної анексії Росією Криму у 2014 році. На початку 2022 року вони були посилені у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, ще чотири групи створюють у Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині.

Теги: захист країн Балтії, країни НАТО, Пісторіус, подія в рф, Литва, союзники

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