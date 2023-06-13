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Для безпеки та захисту європейського континенту Україна має стати членом НАТО – глава МЗС Литви

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс переконаний, що вступ України до НАТО важливий для всього європейського континенту. Він закликав не відтерміновувати запрошення України до Альянсу, аби не повторити ситуацію з 2008 роком.

Вівторок, 13 червня 2023, 23:47
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Джерело: інтерв’ю очільники литовського відомства в Rfi

Ландсбергіс абсолютно переконаний у тому, що Україна має стати членом НАТО, аби європейський континент був безпечним та захищеним. За його словами, можна обговорювати, коли саме це станеться. Водночас закликає “не відкладати запрошення, зволікати з ясним і чітким виразом рішучості та серйозності щодо цього запрошення”.

Адже у 2008 році ми вважали, що з усією серйозністю говоримо про те, що Україна вступить до НАТО. Але потім, ви знаєте, нам знадобилося 15 років, щоб повернутися до цього питання та зрозуміти, що ми ці 15 років втратили. За цей час Україна пережила два вторгнення… А ми не зрушили з місця. Зараз, я думаю, настав час сісти і знайти рішення, щоб виконати наші обіцянки”.

Литва, зокрема, займає особливе географічне положення — вона “затиснута” між Росією, її областю Калінінграда, і Білоруссю. Тому питання безпеки та оцінки загроз у деяких випадках досить високі. Ландсбергіс нагадав, що минулого року на саміті НАТО в Мадриді вдалося домовитися, що посилення східного флангу відбуватиметься тоді, коли це буде необхідно.

Якщо ми подивимося на Росію зараз, так, у неї справи йдуть погано в Україні. Але якщо поглянути в майбутнє на 3-5-7 років, вона може відновити свої військові можливості. Якщо в Москві не відбудеться значних змін, то, по суті, ми матимемо двох небезпечних сусідів”, – наголосив міністр.

Відповідаючи на запитання чи зроби Захід достатньо у підтримці України, Ландсбергіс наголосив, можна було б зробити деякі речі швидше.

Ви пам’ятаєте, як Україна, президент Зеленський просив засоби для захисту неба над Києвом. У той час рік тому говорили, що це неможливо, що це не стане можливим ніколи. Через рік українці успішно застосовують системи Patriot. Те саме стосується і питання передачі літаків F-16″, – заявив глава МЗС Литви.

Зауважимо, раніше стало відомо, що країни НАТО не готові погодити дату вступу України під час війни з Росією. Водночас держави-члени Альянсу мають надати сильний сигнал про продовження підтримки України під час липневого саміту у Вільнюсі. За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, союзні країни вважають, що нагальним завданням зараз є забезпечити Україну допомогою для перемоги.

Тоді як заступник міністра оборони Володимир Гаврилов повідомив, що на Вільнюському саміті країни-члени НАТО нададуть Україні алгоритм вступу до Альянсу.

Нагадаємо, російські та українські сили повідомляють про інтенсивні бої у Донецькій та Запорізькій областях. Звіти від російських офіційних осіб зазначають, що українські війська досягли успіху на деяких ділянках фронту.

Теги: безпека Європи, Ґабріелюс Ландсберґіс, країни Балтії, НАТО, Україна в НАТО, Литва

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