Про це йшлося під час відеозвернення глави держави.
Він зазначив, що масштабний ракетний удар, зокрема такий, який РФ вчинила у вівторок — це понад 20 мільйонів осіб без світла. Така була шкода енергосистемі, таке було термінове аварійне відключення. Відключились і реактори на двох наших атомних станціях – через ракетне ураження енергетики.
“Сотні наших міст просто спалені. Тисячі людей загинули. Сотні тисяч силою депортовані в Росію. Мільйони поїхали з України до інших країн, рятуючись від війни”, – заявив Зеленський.
Президент закликав світ зупинити це.
Він наголосив, що усі знають, як ми хочемо повернути мир. Усі могли почути, що ми для цього пропонуємо. Українська формула миру дуже чітка, і кожен її пункт абсолютно пропрацьований.
Зеленський запропонував всім лідерам, усім сумлінним країнам обрати той елемент формули миру, який вони можуть допомогти нам реалізувати.
Глава держави нагадав, що Україна завжди допомагає. Це точно знають десятки країн у світі, чия безпека безпосередньо залежить від співпраці з Україною.
Цьогоріч це знову підтвердилося, пояснив він. Коли РФ заблокувала Чорне море й наші порти, сотні мільйонів людей у різних країнах опинилися на межі жорстокої продовольчої кризи. Коли нам вдалося відновити наш експорт і повернути на продовольчий ринок мільйони тонн української аграрної продукції, нарешті почало зʼявлятися відчуття стабільності.
“Ось чому так важливо, щоб ми все ж зупинили російську агресію. Це не просто про нашу країну, яку Росія намагається захопити… Це про стабільність для всіх у світі. Це про нашу й вашу радіаційну безпеку – щоб жодна російська ракета не вдарила по наших атомних станціях. Це про нашу й вашу енергетичну безпеку – щоб нарешті припинилася дестабілізація енергоринків, яку Росія використовує як зброю. Це про нашу й вашу продовольчу безпеку – щоб у людей на столах елементарно була їжа. Мир в Україні – це мир і для вас”, – резюмував Зеленський.
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- З початку повномасштабної війни, станом на 19 листопада, українські захисники знищили 84 210 російських загарбників. За добу ліквідовано 330 одиниць живої сили ворога.
- Протягом останніх двох місяців дві роти, підпорядковані Східному військовому округу, втекли після вбивства їх командира.
- Російські війська починають зміцнювати свої позиції в окупованих Луганській, Донецькій та на сході Запорізької областей особовим складом з Херсонської області та мобілізованими військовослужбовцями.
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