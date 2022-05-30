Дві дружини та дівчина українських військовослужбовців, захоплених російською стороною або зниклих безвісти після захисту заводу "Азовсталь", розповіли, що вони або мало, або зовсім не мають інформації про місцеперебування їхніх близьких.

Про це вони розповіли в інтерв’ю американському телеканалу CNN.

“Останнім часом я не виходила на зв’язок з чоловіком і не мала про нього ніякої інформації”, – розповіла Анна Івлєва, дружина важко пораненого на “Азовсталі” морпіха Антона. “Востаннє ми розмовляли 13 квітня. І тоді його брати по зброї надсилали мені смс, що він ще живий”.

Івлєва зазначила, що українські урядовці були на зв’язку, але додала, що “нема інформації” про те, де і в яких умовах перебувають захисники “Азовсталі”. Вона сподівається, що її чоловік живий, навіть якщо він у полоні. ​

“Ми всі – сім’ї, дружини та матері морських піхотинців – тримаємося один за одного, ми завжди на зв’язку один з одним 24/7”, – сказала вона. “Ми завжди обмінюємося доступними новинами, ми як сім’я”.

Поки невідомо, скільки українських військових зараз перебувають у полоні в Росії, але російські військові стверджують, що там здалися понад 2000 українських військовослужбовців. Російська державна пропаганда демонізувала захисників “Азовсталі” як “нацистів”, викликаючи серйозні занепокоєння щодо того, як з ними можуть поводитися в полоні.

Жінка, на ім’я Яна допомагала в організації заходів у Києві на підтримку бійців “Азовсталі”. Її хлопець – морський піхотинець, який був на “Азовсталі”. Вона розповіла на умовах анонімності, посилаючись на проблеми безпеки.

“Я нічого від нього і нічого про нього не чула”, – сказала вона. “Останній раз ми спілкувалися 11 травня”.

За її словами, український уряд не надав жодної інформації про те, де може бути її хлопець. ​

“МКЧХ [Міжнародний комітет Червоного Хреста] зв’язався з матір’ю мого хлопця, я не пам’ятаю, коли саме”, – сказала вона. “Їй тільки сказали, що він живий, ось і все”. ​

Інша дружина захисника “Азовсталі” Тетяна розповіла, що після капітуляції її чоловік встиг зателефонувати їй з невідомого номера, і повідомив, що деякі з його товаришів утримуються в місті на контрольованій сепаратистами Донецькій області. CNN погодився не повідомляти її прізвище з тих же причин.

“Його голос був спокійним і впевненим”, – сказала вона. “Він сказав, що умови, в яких їх утримували, були нормальними. Він сказав, що в майбутньому їм буде дозволено отримувати деякі пакунки”.

Тетяна розповіла, що говорила з чоловіком близько 10 хвилин, і що її чоловік сказав, що спробує зателефонувати ще раз.

“Ось і все, більше жодних дзвінків чи новин”, — сказала вона.