Про це вони розповіли в інтерв’ю американському телеканалу CNN.

“Останнім часом я не виходила на зв’язок з чоловіком і не мала про нього ніякої інформації”, – розповіла Анна Івлєва, дружина важко пораненого на “Азовсталі” морпіха Антона. “Востаннє ми розмовляли 13 квітня. І тоді його брати по зброї надсилали мені смс, що він ще живий”.

Івлєва зазначила, що українські урядовці були на зв’язку, але додала, що “нема інформації” про те, де і в яких умовах перебувають захисники “Азовсталі”. Вона сподівається, що її чоловік живий, навіть якщо він у полоні. ​

“Ми всі – сім’ї, дружини та матері морських піхотинців – тримаємося один за одного, ми завжди на зв’язку один з одним 24/7”, – сказала вона. “Ми завжди обмінюємося доступними новинами, ми як сім’я”.

Поки невідомо, скільки українських військових зараз перебувають у полоні в Росії, але російські військові стверджують, що там здалися понад 2000 українських військовослужбовців. Російська державна пропаганда демонізувала захисників “Азовсталі” як “нацистів”, викликаючи серйозні занепокоєння щодо того, як з ними можуть поводитися в полоні.

Жінка, на ім’я Яна допомагала в організації заходів у Києві на підтримку бійців “Азовсталі”. Її хлопець – морський піхотинець, який був на “Азовсталі”. Вона розповіла на умовах анонімності, посилаючись на проблеми безпеки.

“Я нічого від нього і нічого про нього не чула”, – сказала вона. “Останній раз ми спілкувалися 11 травня”.

За її словами, український уряд не надав жодної інформації про те, де може бути її хлопець. ​

“МКЧХ [Міжнародний комітет Червоного Хреста] зв’язався з матір’ю мого хлопця, я не пам’ятаю, коли саме”, – сказала вона. “Їй тільки сказали, що він живий, ось і все”. ​

Інша дружина захисника “Азовсталі” Тетяна розповіла, що після капітуляції її чоловік встиг зателефонувати їй з невідомого номера, і повідомив, що деякі з його товаришів утримуються в місті на контрольованій сепаратистами Донецькій області. CNN погодився не повідомляти її прізвище з тих же причин.

“Його голос був спокійним і впевненим”, – сказала вона. “Він сказав, що умови, в яких їх утримували, були нормальними. Він сказав, що в майбутньому їм буде дозволено отримувати деякі пакунки”.

Тетяна розповіла, що говорила з чоловіком близько 10 хвилин, і що її чоловік сказав, що спробує зателефонувати ще раз.

“Ось і все, більше жодних дзвінків чи новин”, — сказала вона.