Про це повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров’я.

Причина — розв’язання проблеми неконтрольованого відпуску та нераціонального вживання рецептурних лікарських засобів.

За даними МОЗ, кожен другий українець купує антибіотики без призначення лікаря. Іноді це призводить до важких наслідків для здоров’я, серед яких – формування стійкості організму людини до лікування антибіотиками.

Зазначається, що ліки для потреб воєнного часу можна буде купити без рецепта на тимчасово окупованих територіях та в районах проведення бойових дій.

Водночас у міністерстві наголосили, зміни почнуть впроваджувати поступово в межах перехідного періоду в медичних закладах, які працюють з електронною системою охорони здоровʼя. Якщо заклад не підключений до такої системи, то використовуватимуть паперові рецепти.

Як отримати антибіотики у перехідний період?

Необхідно звернутись до свого сімейного лікаря або до будь-якого іншого у медичному закладі. Потім отримати електронний рецепт на потрібну речовину та забрати ліки в аптеці;

Пацієнт обов’язково має бути зареєстрований в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). Якщо ви не зареєстровані, то зробити це також можна у лікаря;

Винятковими є медичні заклади, які знаходяться на лінії фронту, у зоні бойових дій та на тимчасово окупованих територіях України. У таких лікарнях буде виписуватися паперовий рецепт на антибіотики.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, фармацевт зможе відпустити антибіотик в аптеці у три способи: за електронним рецептом, за паперовим рецептом та інформаційною довідкою, яка на перехідному періоді буде прирівняна до офіційного документа.