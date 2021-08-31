Український бігун Ігор Цвєтов, який здобув "срібло" на Паралімпіаді-2020 та відмовився робити спільну світлину з призерами із Російської Федерації, пояснив свій вчинок.

У своєму дописі в соцмережі Facebook спортсмен пояснив свій вчинок повагою до України.

Вчора мережею прокотилася новина про те, як срібний переможець із бігу на дистанції 100 метрів Ігор Цвєтов, вийшовши на церемонію нагородження, відмовився зробити фото з російськими спортсменами, попри запрошення останніх. Доки російські паралімпійці робили спільні фото, український спортсмен стояв осторонь.

Хтось вбачає в цьому неповагу до конкурентів. А хтось вбачає повагу до України. Кожному своє… З Україною в серці.



Також, Цвєтов подякував за привітання та підтримку і перепросив перед Україною, що не зумів здобути для неї золото. Але пообіцяв: попереду ще одна дистанція у 200 метрів, і атлет зробить усе, щоб вивести Україну на п’єдестал.



Як відомо, на Олімпійських ігор у Токіо через фото української спортсменки з росіянкою стався скандал.