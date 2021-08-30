Український бігун Ігор Цвєтов, який здобув "срібло" на Паралімпіаді, відмовився робити спільну світлину з іншими призерами — представниками Паралімпійського комітету Росії.

Про це повідомляє суспільний телерадіомовник “Суспільне”.

Ігор Цвєтов у фінальному забігу на 100 метрів змагався проти трьох представників Паралімпійського комітету Росії — Дмітрія Сафронова, Артьома Калашяна та Давіда Джатієва.

Сафронов з результатом 11.39 секунд здобув “золото”, Цвєтов — “срібло” із результатом 11,47 секунди, Калашян фінішував третій (11,75 секунди) і здобув “бронзу”.

Коли спортсмени вийшли на церемонію нагородження, російські спортсмени запропонували Цвєтову зробити фото призерів, але український бігун від них відсторонився. Тож вони сфотографувалися вдвох.

Як відомо, на Олімпійських ігор у Токіо через фото української спортсменки з росіянкою стався скандал.

Ярослава Магучіх — молодша сержантка Збройних сил України, яка завоювала бронзову нагороду в стрибках у висоту, після завершення змагань сфотографувалася з переможницею змагань – росіянкою Марією Ласіцкене.