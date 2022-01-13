Відповідний звіт опублікувала Державна казначейська служба України.
Варто відзначити, що на момент прийняття Податкового кодексу в Україні діяла заборона на проведення будь-яких азартних ігор. Наразі дохід казино оподатковується за ставкою 10%.
У решті країн податки становлять не 100% подібних доходів, а частково формуються завдяки вартості “гральних” ліцензій. Внаслідок чого збільшення ліцензійного платежу вимагає менше податків.
Водночас у заяві йдеться, що майже 40 мільйонів (39 973 592,52) податків надійшло від суб’єктів, що здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей.
Дохід таких суб’єктів підлягає оподаткуванню за новою ставкою у розмірі 30 % суми доходів.
- Нагадаємо, що дефіцит загального фонду бюджету України у 2021 році становив 166,8 мільярда гривень за плановим показником у 220,9 мільярда гривень.
- Також у грудні 2021 року Верховна Рада ухвалила бюджет України на 2022 рік у другому читанні та окремо – в цілому.
- Однак, п’ятий Президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко жорстко розкритикував проєкт Державного бюджету на наступний рік.
- 20 жовтня Верховна Рада почала розгляд проєкту закону про Державний бюджет на 2022 рік. Голова комітету з питань бюджету Юрій Арістов повідомив, що комітет розглянув 3284 пропозиції народних депутатів і комітетів.