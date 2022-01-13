У звіті про виконання Державного бюджету України зазначено, що за дев'ять місяців 2021 року податок на прибуток із діяльності казино становить 127 гривень.

Відповідний звіт опублікувала Державна казначейська служба України.

Варто відзначити, що на момент прийняття Податкового кодексу в Україні діяла заборона на проведення будь-яких азартних ігор. Наразі дохід казино оподатковується за ставкою 10%.

У решті країн податки становлять не 100% подібних доходів, а частково формуються завдяки вартості “гральних” ліцензій. Внаслідок чого збільшення ліцензійного платежу вимагає менше податків.

Водночас у заяві йдеться, що майже 40 мільйонів (39 973 592,52) податків надійшло від суб’єктів, що здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей.

Дохід таких суб’єктів підлягає оподаткуванню за новою ставкою у розмірі 30 % суми доходів.