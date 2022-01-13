Відповідний звіт опублікувала Державна казначейська служба України. 

Варто відзначити, що на момент прийняття Податкового кодексу в Україні діяла заборона на проведення будь-яких азартних ігор. Наразі дохід казино оподатковується за ставкою 10%. 

У решті країн  податки становлять не 100% подібних доходів, а частково формуються завдяки вартості “гральних” ліцензій. Внаслідок чого збільшення ліцензійного платежу вимагає менше податків.

Знімок екрану зі звіту Державного бюджету України

Водночас у заяві йдеться, що майже 40 мільйонів (39 973 592,52) податків надійшло від суб’єктів, що здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей.

Дохід таких суб’єктів підлягає оподаткуванню за новою ставкою у розмірі 30 % суми доходів. 