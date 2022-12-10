За добу морські піхотинці Збройних сил України знищили бойову машину піхоти РФ та 6 російських армійців.

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗС України.

У повідомленні зазначається, що військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Відтак, минулої доби, 9 грудня, морські піхотинці знищили ворожу бойову машину піхоти.

Крім того, артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по російських загарбниках, зараз підтверджено знищення 6 російських військових. Щодо кінцевих втрат ворога дані уточнюються.

Зазначимо, що вночі 10 грудня російські окупанти знову атакували Україну іранськими дронами-камікадзе. Окупанти випустили на територію України БПЛА “Shahed-136/131” іранського виробництва. Загалом росіяни запустили 15 дронів, з яких 10 було знищено.

За даними Повітряних сил, 4 дрони було збито над Миколаївщиною, 4 над Херсонщиною та 2 над Одещиною. Водночас іранські БПЛА все ж уразили критичну інфраструктуру в Одеській області, залишивши без електроенергії тисячі мешканців області.