Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.
“Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилась за минулу добу на 88 людей. Одна людина померла. Всього коронавірус забрав життя 155 киян. На сьогодні в столиці вже 10730 підтверджених випадки захворювання на COVID-19”, – написав Кличко.
Серед тих, хто захворів за минулу добу:
• 47 жінок у віці від 18 до 70 років;
• 34 чоловіки у віці від 20 до 79 років;
• дві дівчинки – 11 і 14 років, а також п’ятеро хлопчиків від 5 до 17 років.
Захворіли в тому числі і четверо медиків.
У лікарні столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 75 киян. Всього коронавірус подолали 3455 жителів столиці.
Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Дарницькому районі – 17, у Голосіївському – 13, у Святошинському і Дніпровському районах – по 11 випадків.
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