Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
За минулу добу Україну покинуло 45 тисяч осіб. З них понад 25 тисяч перетнули кордон з Польщею. Решта поїхали до інших країн ЄС та Молдови.
Натомість до України за минулу добу прибули більше ніж 40 тисяч осіб, майже 37 тисяч з них – громадяни України.
Також було оформлено понад 90 вантажівок з гуманітарною допомогою.
Нагадаємо, що перетин громадян через державний кордон здійснюється за дійсними паспортами чи іншими, передбаченими законодавством та міжнародними договорами, документами.
- Раніше повідомлялося, що чоловікам з IT-індустрії можуть дозволити виїжджати за кордон під час воєнного стану, оскільки більшість компаній зуміли не лише не знизити темпи ведення бізнесу, а й залучити нових клієнтів, трохи більш ніж половина компаній очікують на зростання свого бізнесу навіть за умов війни.
- Також в Україні спростили процес організації виїзду дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок.
- З огляду на поширення фейків щодо виїзду чоловіків за кордон з України під час воєнного стану, ЦПД спростував найрозповсюдженіші з них.
- В умовах воєнного стану в Україні для людей з інвалідністю спростили виїзд за кордон. Це дозволить “розвантажити” прикордонні пункти та прискорить переміщення людей у потенційно безпечніші місця.