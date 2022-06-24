За добу 23 червня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 85 тисяч осіб та майже 20 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

За минулу добу Україну покинуло 45 тисяч осіб. З них понад 25 тисяч перетнули кордон з Польщею. Решта поїхали до інших країн ЄС та Молдови.

Натомість до України за минулу добу прибули більше ніж 40 тисяч осіб, майже 37 тисяч з них – громадяни України.

Також було оформлено понад 90 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Нагадаємо, що перетин громадян через державний кордон здійснюється за дійсними паспортами чи іншими, передбаченими законодавством та міжнародними договорами, документами.