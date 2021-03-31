Партія “За майбутнє” вимагає від керівництва “Слуги народу” не втручатися у підрахунок голосів в окрузі № 87, що на Прикарпатті.

Заява опублікована на сайті партії.

Партія “За майбутнє” нагадала, що, за даними незалежного екзитполу групи “Рейтинг” та паралельними підрахунками штабів “За майбутнє” та “Свободи”, перемогу здобув Олександр Шевченко, однак партія влади намагається змінити результат.

“Спочатку кандидат від “Слуги народу” Василь Вірастюк заявив про свою перемогу, потім очільник провладної партії Олександр Корнієнко розповів про фальсифікації. Водночас представники “Опори” та “Чесно”, які стежать за виборами, не зафіксували жодних порушень. Після заяви Корнієнка відбулося “замінування” окружної виборчої комісії у Надвірній, де триває підрахунок голосів. З ОВК вивели майже всіх спостерігачів та членів дільничних комісій, при цьому вона продовжувала роботу. Протоколи від ДВК з перемогою Шевченка ОВК скеровує на перерахунок та уточнення. Щоб здати документи, люди чекають просто на вулиці вже понад три доби!”, — йдеться в заяві.

У партії також підкреслили, що “Слуга народу” відправила “десант” з 28-ми народних депутатів, щоб “проконтролювати підрахунок голосів.

“Більш того, “десант” з 28-ми народних депутатів з фракції “Слуги народу” прибув на Прикарпаття, щоб проконтролювати підрахунок голосів. Немає сумнівів, що вони зроблять все для перемоги свого кандидата. Адже для цього у них є всі необхідні повноваження та адміністративний ресурс”, – переконані в партії.

Депутатська група “Партія “За майбутнє” закликає членів окружної комісії провести чесний підрахунок голосів, правоохоронні органи — запобігати спробам фальсифікації, а партію “Слуга народу” — не втручатися у виборчий процес.