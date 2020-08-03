Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.
“Минулої доби було здійснено два провокативних постріли зі сторони російсько-окупаційних військ. Спершу ворог здійснив один постріл з автоматичного станкового гранатомету поблизу населеного пункту Південне. А вже за 15 хвилин вчинив таку ж провокацію і неподалік Красногорівки”, – йдеться у заяві.
Українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед наших захисників немає.
Нагадаємо, що спостерігачі СММ ОБСЄ на Донбасі зафіксували з 00:01 27 липня 225 порушень режиму припинення вогню.
- Раніше повідомлялося, що на Донбасі вводиться режим припинення вогню. Повне припинення бойових дій почалося з 00:01 понеділка, 27 липня. Воно було порушене противником вже через 20 хвилин після початку припинення вогню.
- Організація з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) зафіксувала 111 порушень “режиму повного і всеосяжного припинення вогню” у перший день перемир’я.
- 31 липня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушували проголошений режим припинення вогню.