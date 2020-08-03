За минулу добу, 2 серпня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) українські військові зафіксували два обстріли зі сторони бойовиків.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

“Минулої доби було здійснено два провокативних постріли зі сторони російсько-окупаційних військ. Спершу ворог здійснив один постріл з автоматичного станкового гранатомету поблизу населеного пункту Південне. А вже за 15 хвилин вчинив таку ж провокацію і неподалік Красногорівки”, – йдеться у заяві.

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед наших захисників немає.

Нагадаємо, що спостерігачі СММ ОБСЄ на Донбасі зафіксували з 00:01 27 липня 225 порушень режиму припинення вогню.