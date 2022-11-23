Очільник Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що протягом сьогоднішнього дня російські обстріли забрали життя десятьох мирних українців.

Про це Монастирський повідомив у Facebook.

Вночі росіяни обстріляли пологовий будинок – загинуло новонароджене немовля.

“Новонародженому хлопчику було всього лише 2 дні, коли росіяни лишили його життя. Спланований обстріл пологового будинку на Запоріжжі, де знаходилися лише матері та медперсонал — не просто воєнний злочин. Ракети С-300 росіяни свідомо направили у місце, де народжується життя”, – написав Денис Монастирський.

Він також сповістив, що рятувальники ДСНС всю ніч проводили ліквідацію пожежі та рятувально-пошукові заходи, зуміли врятувати лікарів та матір немовляти.

“Неможливо уявити біль від її втрати. Та можливо зрозуміти справедливий гнів, який відчувають усі українці”, – констатував очільник МВС.

Сьогодні російські окупанти масовано обстріляли територію України, знову націлюючись на енергомережу, лишивши низку міст без електроенергії, водопостачання та зв’язку. Під час обстрілів відбулося три влучання російськими ракетами в багатоповерхові будинки, внаслідок чого загинуло 10 осіб.

З 10 жовтня і до 23 листопада росіяни здійснили майже 600 ракетних атак по нашій території.