Про це Монастирський повідомив у Facebook.
Вночі росіяни обстріляли пологовий будинок – загинуло новонароджене немовля.
“Новонародженому хлопчику було всього лише 2 дні, коли росіяни лишили його життя. Спланований обстріл пологового будинку на Запоріжжі, де знаходилися лише матері та медперсонал — не просто воєнний злочин. Ракети С-300 росіяни свідомо направили у місце, де народжується життя”, – написав Денис Монастирський.
Він також сповістив, що рятувальники ДСНС всю ніч проводили ліквідацію пожежі та рятувально-пошукові заходи, зуміли врятувати лікарів та матір немовляти.
“Неможливо уявити біль від її втрати. Та можливо зрозуміти справедливий гнів, який відчувають усі українці”, – констатував очільник МВС.
Сьогодні російські окупанти масовано обстріляли територію України, знову націлюючись на енергомережу, лишивши низку міст без електроенергії, водопостачання та зв’язку. Під час обстрілів відбулося три влучання російськими ракетами в багатоповерхові будинки, внаслідок чого загинуло 10 осіб.
З 10 жовтня і до 23 листопада росіяни здійснили майже 600 ракетних атак по нашій території.
- 23 листопада через російську ракетну атаку є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури. У всіх регіонах відбуваються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.
- Внаслідок пошкодження цивільної інфраструктури через ракетні обстріли РФ, у Києві розгортають “Пункти незламності”.
- 23 листопада РФ здійснила масований ракетний обстріл української інфраструктури, зокрема по Києву ворог випустив 31 ракету. Як наслідок, частину столиці було знеструмлено, водопостачання також призупинено, кияни ринулись скуповувати воду.