За перший тиждень роботи програми з обміну ламп розжарювання на світлодіодні, українці обміняли перший мільйон своїх старих лам на LED-лампи.

Про це інформує пресслужба “Укрпошти”.

У компанії зазначили, що станом на ранок 4 лютого зафіксовано перший мільйон отриманих за обміном LED-ламп. Відтак, найактивніше обмінювали лампи у Києві, Дніпрі та Харкові.

Кияни за тиждень обміняли понад 162 тисяч ламп, дніпряни — понад 88 тисяч, харків’яни — 80 тисяч, львів’яни — 69 тисяч.

“Такий раритет принесли на обмін, що спочатку ми не повірили власним очам! Перед вами — агітаційна ювілейна лампа з часів СРСР (приблизно 70-ті роки). Наші оператори не розгубилися: «А чи не однаково, скільки лампі років? Аби вона працювала. Принаймні люди виносять з дому сміття”, – розповіли в “Укрпошті”.

А також підкреслили, що головна вимога до ламп розжарювання — робочий стан. Наразі обмін триває.

Нагадаємо, що 5 січня Кабінет міністрів України прийняв постанову “Про реалізацію експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням”. Відтак українці зможуть обміняти по 5 ламп розжарювання на 5 світлодіодних ламп.

Програма обміну ламп стартувала 30 січня 2023 року. У Мінцифрі поснили, що програма обміну старих ламп на нові дасть змогу зекономити електроенергію, забезпечити баланс енергоспоживання та вистояти під час енергокризи. Ця ініціатива є частиною підтримки Європейським Союзом, що також включає постачання генераторів та іншу допомогу задля підтримки енергетичної інфраструктури України.

Згідно з постановою, українці зможуть обміняти по п’ять ламп розжарювання на п’ять світлодіодних (LED) ламп. Фінансування 30 млн LED-ламп відбуватиметься за рахунок коштів ЄС. Обмін проходитиме у відділеннях “Укрпошти”.

За даними Мінцифри, на першому етапі будуть доступні 15 млн ламп для обміну, які надходитимуть поступово протягом декількох тижнів. Насамперед через найбільший ефект економії забезпечуватимуть обласні центри й великі міста. До кінця лютого лампочки повинні надійти і до найменших сіл.