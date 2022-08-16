Сьогодні, 16 серпня, у тимчасово окупованому Криму знову пролунали вибухи на складі боєприпасів поблизу російської військової бази.

Про це повідомляє The New York Times

У повідомленні зазначається, що сьогодні вранці на російському складі боєприпасів на окупованому Кримському півострові прогриміли потужні вибухи, завдавши ще одного ганебного удару силам РФ через тиждень після того, як вибухи на російській авіабазі у тому ж регіоні знищили кілька винищувачів.

За інформацією The New York Times, високопоставлений український чиновник на умовах анонімності сказав, що за вибухи відповідає елітний український військовий підрозділ, який діє в тилу ворога. Натомість у Міністерстві оборони Росії заявили, що цей вибух був “диверсійним актом”.

“Очевидне використання прихованих сил у тилу ворога підкреслило винахідливість українських військ. З початку повномасштабної війни Росії проти України вони прийняли нетрадиційну тактику в надії вирівняти умови ведення війни та для того, аби відбити атаки значно більшої та краще оснащеної російської армії”, – йдеться у виданні.

Окрім того, у повідомленні зауважили, що радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк також натякнув на причетність України до вибухів у Криму.

“Ранок біля Джанкоя почався з вибухів. Ще раз нагадаю, що Крим нормальної країни — це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим — це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв. Демілітаризація в дії”, – написав він на своїй сторінці у Twitter.

Натомість глава Офісу президента України Андрій Єрмак хоч і не підтвердив причетність України до вибухів у Криму, проте написав у Telegram: “Операція “демілітаризація” у ювелірному стилі ЗСУ продовжиться до повної деокупації українських територій. Наші воїни – кращі спонсори гарного настрою. Крим – це Україна”.

У повідомленні наголосили, що за словами так званого “голови” Криму Сергія Аксьонова щонайменше двоє мирних жителів отримали поранення внаслідок вибухів на півночі півострова, близько 3 тисяч евакуйовані з території навколо складу зі зброєю. Також він заявив, що вибух стався на місці тимчасового зберігання боєприпасів поблизу військової бази.

У Міноборони Росії заявили, що серйозних жертв немає, вибухи пошкодили лінії електропередач, залізничні колії та будинки. Проте після того, як минулого тижня на російській авіабазі в Криму прогриміли вибухи, Міністерство оборони Росії заявляло, що вибухи нібито не залишили жертв і що жодне обладнання не було знищено. Натомість відеозаписи з місця події та супутникові зображення показали щонайменше вісім ліквідованих винищувачів.

Місцеві жителі Криму розповіли, що влада ввела “жовтий рівень терористичної загрози” і що людей зупиняли та обшукували, коли вони заходили в парки та громадські будівлі.