Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости з посилання на місцеву “адміністрацію”.
Виданню підтвердили, що близько 6 ранку 16 серпня у селі Майське розпочалась детонація боєзапасів.
Після низки вибухів з села почали евакуйовувати місцевих мешканців. На даний час вже вивезли близько 2000 осіб, евакуація триває.
Прокоментували вибухи у Майському і в міноборони РФ. У відомстві зазначили, що причина детонації боєзапасів – “загоряння на території обвалованої площадки тимчасового зберігання боєзапасів у військовій частині”.
“Серйозно постраждалих немає, приймаються міри по гасінню пожежі, її причини встановлюються”, – йдеться у заяві міноборони РФ.
Трохи пізніше “голова” Криму Сергій Аксьонов повідомив, що внаслідок вибухів у Майському постраждало двоє цивільних, однак їх життю нічого не загрожує.
ДОВІДКА: Вранці, 16 серпня, у тимчасово окупованому Росією Криму знову пролунали вибухи. За інформацією голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова вибухи відбуваються у військовій частині росіян. За даними місцевих Telegram-каналів вибухи та пожежа – на трансформаторній підстанції.
- 9 серпня у тимчасово окупованому Криму сталися вибухи. Вони трапилися в районі селища Новофедорівка, де знаходиться військовий аеродром.
- Внаслідок вибухів на військовому аеродромі “Саки” у тимчасово окупованому Криму було знищено щонайменше 8 військових літаків.
- Міністерство оборони України закликало “шановних російських” гостей не відвідувати український Крим, якщо вони не хочуть “неприємно спекотних літніх канікул”.
- Володимир Зеленський створив Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як консультативно-дорадчий орган при президентові України.