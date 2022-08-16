У Криму окупаційна адміністрація підтвердила детонацію боєзапасів на складі у районі села Майське (Джанкойський район). У міноборони РФ причиною детонації назвали "загоряння на території тимчасового складу боєзапасів".

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости з посилання на місцеву “адміністрацію”.

Виданню підтвердили, що близько 6 ранку 16 серпня у селі Майське розпочалась детонація боєзапасів.

Після низки вибухів з села почали евакуйовувати місцевих мешканців. На даний час вже вивезли близько 2000 осіб, евакуація триває.

Прокоментували вибухи у Майському і в міноборони РФ. У відомстві зазначили, що причина детонації боєзапасів – “загоряння на території обвалованої площадки тимчасового зберігання боєзапасів у військовій частині”.

“Серйозно постраждалих немає, приймаються міри по гасінню пожежі, її причини встановлюються”, – йдеться у заяві міноборони РФ.

Трохи пізніше “голова” Криму Сергій Аксьонов повідомив, що внаслідок вибухів у Майському постраждало двоє цивільних, однак їх життю нічого не загрожує.

ДОВІДКА: Вранці, 16 серпня, у тимчасово окупованому Росією Криму знову пролунали вибухи. За інформацією голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова вибухи відбуваються у військовій частині росіян. За даними місцевих Telegram-каналів вибухи та пожежа – на трансформаторній підстанції.