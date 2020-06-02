У праймеріз "Слуги народу" можуть взяти участь від чотирьох до шести кандидатів у мери Києва.

Про це заявив у коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” перший заступник голови фракції “СН”, голова однойменної партії Олександр Корнієнко.

“У нас буде якийсь пул кандидатів. Там їх буде, напевно, чотири-п’ять, можливо шість. У результаті, два-три найбільш потенційних можливих претендента потрапляють до президента, і далі президент, як лідер партії, визначає, кому б партія могла довірити цю можливість. А партія, думаю, сприйме думку президента, поки що альтернативних ситуацій не було”, – зазначив Корнієнко.

Він уточнив, що наразі потенційних кандидатів четверо.

“Зараз бажаючих четверо – Ткаченко, Тищенко, Дубінський і Качура”, – заявив Корнієнко.

Нардеп додав, що Ткаченко, якого фракція напередодні рекомендувала на посаду міністра культури України, “поки не заявляв про самовідвід”.

Крім того, Корнієнко заявив, що намір нардепа Олександра Качури стати мером Києва став несподіванкою.

“Олександр Качура – це була така несподіванка, це був як би кіт у мішку в цьому процесі. Ми до останнього не розуміли його плани на життя: в плані того, що депутат розвиває якусь фантастичну медіаактивність, ну і що далі? Виявилося, що далі – мер Києва”, – повідомив нардеп.

Корнієнко також поінформував, що головний санлікар України Віктор Ляшко теоретично може брати участь у праймеріз “Слуги народу”.

“Як потенційний кандидат він може розглядатися. Він не порушує ті критерії, які у нас є, вони не надто формалізовані, але їх розуміють всі, хто зараз причетний до виборчого процесу”, – пояснив нардеп.

Він уточнив, що у Віктора Ляшка “досить високий рівень довіри, високий рівень впізнаваності”. Крім того, у головного санлікаря “відсутні якісь історії політичного негативного досвіду і політичного минулого, він професіонал” у своїй справі.

“Під критерії він потрапляє. Чи можна вважати його новим обличчям? Напевно, ні. Але виходячи з нашої оновленої стратегії щодо місцевих виборів, коли ми переключилися з повністю нових облич і говоримо, що нам потрібні люди, можливо, нові в політиці, але досвідчені в житті, котрі мають якийсь бекграунд. Теоретично він може брати участь у праймеріз. Чи братиме він участь? Питання до нього… Я з ним переговорів таких не проводжу поки”, – наголосив Корнієнко.

Він розповів, що складовими праймеріз “СН” можуть бути: початкове опитування нардепів і “класичний партійний праймеріз”, коли члени партії визначають кандидата за результатами дебатів.

Корнієнко зазначив, що важливою у процесі відбору претендентів буде популярність кандидатів у мери серед виборців, яку відображають соцопитування.