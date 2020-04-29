Сьогодні група українських працівників не змогла вилетіти з Києва до Лондона, оскільки Державна авіаційна служба України в останній момент заборонила рейс.

Пасажири рейсу – жителі різних регіонів України – зараз очікують вирішення ситуації в Міжнародному аеропорту “Бориспіль”, повідомляють #Букви.

Рейс повинен був виконуватися в середу, 29 квітня, о 12:40 авіакомпанією МАУ ( “Міжнародні авіалінії України”). Він був організований для доставки до Британії на роботу українських громадян, котрі мають довгостроковий контракт із роботодавцем за кордоном.

Незважаючи на те, що рейс був організований на замовлення британського роботодавця, який завчасно потурбувався про забезпечення працівників довгостроковими контрактами, українців з країни все ж таки не випустили.

Інформація про заборону виконати рейс була отримана лише за дві години до вильоту. При цьому українці, які планували полетіти в Лондон, вже добралися до аеропорту в умовах карантину та відсутності регулярного наземного пасажирського сполучення.

Люди в “Борисполі” дуже обурені скасуванням рейсу.

Представник компанії, яка організовує працевлаштування українців в Британії, повідомив #Буквам, що українці повинні були вилетіти в рамках державної програми уряду цієї країни і працювати в сфері сільського господарства. Міністерство закордонних справ України 4 рази давало дозвіл на виліт рейсу і стільки ж разів це рішення скасовувало.

Згідно з інформацією з джерел в “Борисполі”, керівництво МАУ (директор Євгеній Дихне) намагалося добитися в Кабінеті Міністрів, щоб рейс все ж випустили, але це не вдалося зробити.

За інформацією #Букв, в МАУ взяли по 300 доларів з людини за чартер до Британії. До введення карантину місце в літаку на подібний авіарейс коштувало максимум 150 доларів.